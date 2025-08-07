תודו שלא הכרתם: הסיבה הפחות ידועה ליום ט"ו באב - סרוגים

(צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

ראש ישיבת ההסדר בחולון, הרב חגי לונדין, התייחס ליום ט"ו באב שיחול בסוף השבוע הקרוב, והסביר על סיבה נוספת ופחות ידועה, בגינה מציינים את היום הזה לטובה.

לדברי הרב לונדין: "אחת הסיבות הפחות ידועות של ט"ו באב,‫ היא שבוטלו השומרים בדרך לירושלים. ‫ירבעם בן נבט, מי שחתום על הסטארטאפ הראשון ‫של לחלק את העם היהודי לממלכת יהודה ולממלכת ישראל, ‫ניסה לעצור את הנתינים שלו ‫לעלות לירושלים, ‫הוא הציב שומרים בדרך ועשה חסימות כבישים".

הרב לונדים המשיך והסביר כי‫" אבל היורשים שלו בסופו של דבר, ‫ביטלו בט"ו באב את החסימות האלה. כי ‫יש משהו שחזק יותר מכל מי שמנסה ‫לפלג את עם ישראל, וזו האהבה לירושלים".