תודו שלא הכרתם: הסיבה הפחות ידועה ליום ט"ו באב - סרוגים

תודו שלא הכרתם: הסיבה הפחות ידועה ליום ט"ו באב
(צילום: יונתן זינדל / פלאש90)
ראש ישיבת ההסדר בחולון, הרב חגי לונדין, התייחס ליום ט"ו באב שיחול בסוף השבוע הקרוב, והסביר על סיבה נוספת ופחות ידועה, בגינה מציינים את היום הזה לטובה.
לדברי הרב לונדין: "אחת הסיבות הפחות ידועות של ט"ו באב, היא שבוטלו השומרים בדרך לירושלים. ירבעם בן נבט, מי שחתום על הסטארטאפ הראשון של לחלק את העם היהודי לממלכת יהודה ולממלכת ישראל, ניסה לעצור את הנתינים שלו לעלות לירושלים, הוא הציב שומרים בדרך ועשה חסימות כבישים".
אבל היורשים שלו בסופו של דבר, ביטלו בט"ו באב את החסימות האלה. כי יש משהו שחזק יותר מכל מי שמנסה לפלג את עם ישראל, וזו האהבה לירושלים".