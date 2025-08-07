פוטין חשף: זו המדינה באזור שתארח את הפסגה עם טראמפ - סרוגים

פוטין וטראמפ. ארכיון (צילום: Kremlin.ru\ויקימדיה)

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, חשף בשיחה עם התקשורת, כי הפסגה בינו לבין הנשיא טראמפ תתקיים בקרוב, ככל הנראה באיחוד האמירויות.

בשיחה עם כתבים, נשיא רוסיה חשף כי פסגת המנהיגים בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, תתקיים ככל הנראה בשבוע הקרוב. המדינה המארחת תהיה קרוב לוודאי איחוד האמירויות.

השיחה המתוכננת פנים מול פנים בין שני המנהיגים, מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ הציב לפוטין אולטימטום להגעה להפסקת אש באוקראינה, או שיטיל עיצומים וסנקציות על רוסיה.

עוד באותו נושא תפנית מדינית: טראמפ השיג הסכם שלום בין אזרבייג'ן וארמניה לכתבה המלאה בסרוגים >

איחוד האמירויות הפכה במהלך השנים האחרונות למדינה שמארחת פסגות דיפלומטיות רבות, ונחשבת ל"שטח ניטרלי" דיפלומטי שמקדמת ומסייעת למדינות לקיים יחסים דיפלומטיים.

על פי פרסומים שונים, איחוד האמירויות אירחה בעברה את המגעים להפסקת אש בתימן בין החות'ים למדינות המפרץ, ואפילו מערובת כעת במגעים בין ישראל וסוריה.