פוטין חשף: זו המדינה באזור שתארח את הפסגה עם טראמפ - סרוגים
חדשות בעולם

פוטין חשף: זו המדינה באזור שתארח את הפסגה עם טראמפ

הקרמלין חשף כי קיים סיכוי גבוהה שהפסגה שצפויה להתקיים בקרוב בין טראמפ ופוטין, תצא לפועל באיחוד האמירויות

יאיר אמר, חדשות סרוגים
יאיר אמר, חדשות סרוגים07.08.25 15:57  י״ג באב תשפ״ה
פוטין חשף: זו המדינה באזור שתארח את הפסגה עם טראמפ
  פוטין וטראמפ. ארכיון (צילום: Kremlin.ru\ויקימדיה)

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, חשף בשיחה עם התקשורת, כי הפסגה בינו לבין הנשיא טראמפ תתקיים בקרוב, ככל הנראה באיחוד האמירויות.

בשיחה עם כתבים, נשיא רוסיה חשף כי פסגת המנהיגים בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, תתקיים ככל הנראה בשבוע הקרוב. המדינה המארחת תהיה קרוב לוודאי איחוד האמירויות.

השיחה המתוכננת פנים מול פנים בין שני המנהיגים, מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ הציב לפוטין אולטימטום להגעה להפסקת אש באוקראינה, או שיטיל עיצומים וסנקציות על רוסיה.

עוד באותו נושא

תפנית מדינית: טראמפ השיג הסכם שלום בין אזרבייג'ן וארמניה

איחוד האמירויות הפכה במהלך השנים האחרונות למדינה שמארחת פסגות דיפלומטיות רבות, ונחשבת ל"שטח ניטרלי" דיפלומטי שמקדמת ומסייעת למדינות לקיים יחסים דיפלומטיים.

על פי פרסומים שונים, איחוד האמירויות אירחה בעברה את המגעים להפסקת אש בתימן בין החות'ים למדינות המפרץ, ואפילו מערובת כעת במגעים בין ישראל וסוריה.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
דונלד טראמפ
המלחמה באוקראינה
ולדימיר פוטין
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
Feel the excitement...
| 07-08-2025 16:47
Feel the excitement of Lucky Jet and win big!