נציגת היועמ"שית: אין לפסול את עוצמה יהודית

ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט סולברג, דנה היום (חמישי) בבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית ואת יאיר גולן, מריצה בבחירות הקרובות.

במהלך הדיון, נציגת היועמ"שית אמרה כי "אין למנוע את התמודדות עוצמה יהודית בבחירות, צבר הראיות מטריד מאוד ומקרב את עוצמה יהודית לתחום האסור, אבל הרץ לא נחצה".