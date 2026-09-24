נציגת היועמ"שית: אין לפסול את עוצמה יהודית

ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט סולברג, דנה היום (חמישי) בבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית ואת יאיר גולן, מריצה בבחירות הקרובות.
במהלך הדיון, נציגת היועמ"שית אמרה כי "אין למנוע את התמודדות עוצמה יהודית בבחירות, צבר הראיות מטריד מאוד ומקרב את עוצמה יהודית לתחום האסור, אבל הרץ לא נחצה".
וקדם לכן, במהלך הדיון התפתח עימות חריף, לאחר שחברת הכנסת לשעבר יעל גרמן השוותה את מפלגת עוצמה יהודית לנאציזם.
השר איתמר בן גביר וח"כ טלי גוטליב הגיבו לדבריה של גרמן ואמרו: "זו זילות שואה. מזלזלת בשישה מיליון יהודים שנרצחו בשואה. תתביישי לך".