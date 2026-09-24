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חדשות פוליטי מדיני

נציגת היועמ"שית: אין לפסול את עוצמה יהודית

נציגת היועצת המשפטית לממשלה, אמרה היום בוועדת הבחירות המרכזית, כי אין לפסול את עוצמה יהודית מריצה לכנסת

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היועמ"שית גלי בהרב מיארה (אורן בן חקון / פלאש90)

ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט סולברג, דנה היום (חמישי) בבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית ואת יאיר גולן, מריצה בבחירות הקרובות.

במהלך הדיון, נציגת היועמ"שית אמרה כי "אין למנוע את התמודדות עוצמה יהודית בבחירות, צבר הראיות מטריד מאוד ומקרב את עוצמה יהודית לתחום האסור, אבל הרץ לא נחצה".

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וקדם לכן, במהלך הדיון התפתח עימות חריף, לאחר שחברת הכנסת לשעבר יעל גרמן השוותה את מפלגת עוצמה יהודית לנאציזם.

השר איתמר בן גביר וח"כ טלי גוטליב הגיבו לדבריה של גרמן ואמרו: "זו זילות שואה. מזלזלת בשישה מיליון יהודים שנרצחו בשואה. תתביישי לך".

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