( ינון לוי בפתח ביתו )

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ינון לוי (33) ממעון, המייחס לו עבירת המתה בקלות דעת. על פי כתב האישום, לוי הורה לפרוץ דרך בשטח פרטי בדרום הר חברון, דבר שהוביל להתקהלות ולעימות במקום, שבמהלכו ירה לעבר אזור שבו שהו אנשים וגרם למותו של עודה אלהדלין ז"ל.

כתב האישום, שהגישה עו"ד נגה קידר מפרקליטות מחוז דרום, מפרט כי לוי שימש כקבלן עבודות עפר שביצע עבודות פיתוח להקמת שכונה חדשה ביישוב במועצה האזורית הר חברון. במסגרת זו העסיק קטין כבן 17 כנהג באגר. הוראה לפרוץ דרך חדשה על פי כתב האישום, בסיום יום העבודה הורה לוי לנהג הבאגר שלא לשוב בדרך הגישה שבה הגיע לאתר, אלא לפרוץ דרך חדשה. דרך זו לא סומנה בתוכנית העבודה ועברה בקרקע פרטית. בעקבות נסיעת הבאגר התקהלו במקום תושבי הכפר, שניסו למנוע את המשך הנסיעה באמצעות קריאות לעבר הנהג ותיעוד האירוע. בשלב מסוים הפעיל נהג הבאגר את שן החציבה לעבר אחד מהנוכחים שעמד בנתיב נסיעתו, פגע בו וגרם לו חבלות בראשו ובכתפו. למרות זאת, סימן לוי לנהג הבאגר להמשיך בנסיעה ולפרוץ באמצעות הבאגר גדר נוספת שהייתה בשטח. עימות אלים ויידוי אבנים בהמשך, כך על פי כתב האישום, התפתח עימות בין לוי לבין חלק מהמתקהלים. במהלכו יידו חלק מהנוכחים אבנים לעבר הבאגר. על פי הנטען, לוי צעק "מי זורק אבנים", תקף את אחד הנוכחים במקום והכה את הטלפון של אחד הנוכחים שתיעד את האירוע.

הירי שהוביל למוות

בשלב מסוים דרך לוי את האקדח שהיה ברשותו, התרחק מעט מהמתקהלים, וירה כדור אחד במקביל לקרקע, לכיוון הכללי של מבנים בכפר, באזור שבו שהו אותה עת אנשים וילדים. כתוצאה מהירי נפגע ונהרג עודה אלהדלין ז"ל, שעמד במרחק של כ-20 מטרים מהמקום, בחצר המרכז הקהילתי בכפר, ותיעד את האירוע.

על פי כתב האישום, מיד לאחר מכן דרך לוי את האקדח פעם נוספת, הזהיר את המתקהלים שלא ליידות אבנים וירה ירייה נוספת באוויר. כתב האישום מייחס ללוי עבירות של המתה בקלות דעת, הסגת גבול כשהעבריין נושא נשק והיזק בזדון.

רקע: סנקציות אמריקאיות

יצוין כי ינון לוי הוא אחד מארבעת המתיישבים שעליהם הטיל נשיא ארה"ב ג'ו ביידן סנקציות בתחילת השנה. בעקבות הצו הנשיאותי, בנק לאומי עיקל את חשבונותיהם, צעד שעורר ביקורת חריפה בציבור הדתי-לאומי. ח"כ צבי סוכות התייחס אז לעיקול החשבון כ"צעד דרקוני" ו"פגיעה חמורה בזכות הקניין".

התיק נחקר על ידי תחנת משטרת חברון, והתיק יובא להמשך הליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.