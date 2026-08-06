צה"ל חושף: כך חיזבאללה הפך את לבנון למחסן נשק

בצה"ל חושפים באופן תקדימי תיעודים רבים ומעמיקים מפעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון, והגילויים הרבים שהגיעו בעקבות אותה לחימה אינטנסיבית לפירוק תשתיות ארגון הטרור.

המבט החדש מעיניי הלוחמים חושף פרטים מטרידים על מידת ההתחמשות, הפיזור והאופן הכה נפוץ שבו מוחזקים ומוסתרים כלי נשק, אמצעי לחימה, מנהרות ותשתיות נוספות במרחבים אזרחיים.

על פי צה"ל, כחלק מהפעילות המתמשכת למיגור הסיכון על גבול הצפון מצד ארגון חיזבאללה, ופירוק תשתיותיו ונשקו בהתאם להסכמים הבינלאומיים, פיקוד צפון פועל במרחב דרום לבנון בחודשים האחרונים ביתר שאת לפירוק האיומים הרבים במרחב.

מנתוני פיקוד צפון, במהלך פעילות הכוחות במרחב, אותרו אלפי תשתיות ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה, וביניהן: מפקדות, עמדות שהייה, עמדות שיגור, עמדות תצפית, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים.

מצה"ל נמסר בהמשך לחשיפה: "לאורך השנים ארגון הטרור חיזבאללה ביסס את פעילותו במרחב הכפרים בדרום לבנון, הטמיע תשתיות טרור בלב האוכלוסייה האזרחית והפך אותו למרחב בעל ערך משמעותי לפעילותו הצבאית, תוך ניצול ציני וסיכון של תושבי לבנון".