לוחמים מעבר לגבול הסורי ( דובר צה"ל )

בחודשים האחרונים השיח התקשורתי עוסק בעיקר בעזה, בלבנון ובגזרות נוספות. אבל בשקט וביעילות הקים צה"ל תשעה מוצבים בעומק השטח של סוריה.

פגשנו לשיחה את מג"ד 9308, סא״ל ד', שאחראי למעשה על שלושה מתוך תשעת המוצבים. הגדוד בפיקודו מורכב מיוצאי חטיבת הנח"ל שעברו כבר בשנים האחרונות כמעט את כל הגזרות – וכעת הם בסוריה. הם עזבו את המשפחות, את חופשת הקיץ ואת הקייטנות של הילדים, ונמצאים עמוק בתוך שטח סוריה כדי לחצוץ בין האיראנים ושלוחיהם לבין היישובים ברמת הגולן. כבר בפתיחה מספר לי ד' שהמשימה החשובה היא למנוע מהשלוחות האיראניות לפעול במרחב, תוך הקפדה על הזהירות שלא לפגוע באוכלוסייה האזרחית שחיה באזור. הוא מציין כי הם עלו לקו הגנה בסוריה, כשכל המשימות שלהם מבוססות על מניעת חדירת אויב לישראל. "אנחנו פועלים במרחב החיץ, ונכנסים פנימה מתוך הבנה שכשאנחנו שם תושבי הצפון יותר מוגנים".

מול הכפר הסורי ( מרים אלסטר/פלאש90 )

"נכנסנו פנימה": הפעילות במרחב קוניטרה

מה זה נכנסתם פנימה?

"אנחנו באזור קוניטרה, יש שם מספר מוצבים חוצי גדר. אנחנו פועלים באזור המוצבים וקצת יותר גם במרחב הקדמי יותר, אנחנו אוחזים שלושה מוצבים שם".

איך נראית השגרה שלכם שם בסוריה?

"הכוחות שפועלים נגדנו זה כוחות שיעים איראנים. הם מנסים דרך אנשים בסוריה לפגוע בכוחותינו ותושבי מדינת ישראל. אנחנו במשימה לסכל את החוליות שפועלות במרחב הזה, בעצם אנחנו דוחקים אותם אחורה".

כשנשאל על סדר הגודל של הכוחות האיראניים במרחב, השיב המג"ד כי הוא לא יודע להעריך כמות מדויקת, וציין כי עד כה לא נרשמה התקלות ישירה עמם.

המורכבות האזרחית וההבנות מול הצבא הסורי

אחד האתגרים המרכזיים בגזרה הסורית הוא החיכוך עם האוכלוסייה המקומית, בניגוד לגזרות אחרות כמו בעזה ובלבנון בהם התושבים פונו. בסוריה, התושבים נמצאים בתוך השטח.

התושבים האלה הם בעיקר דרוזים?

"לא, יש גם מוסלמים סונים. אנחנו בקשר איתם דרך קציני אוכלוסייה ופועלים בתוך הכפרים".

ויצא לכם להיתקל בצבא הסורי?

"יש הבנות בעל פה לפיהם הם נמצאים רחוק מאוד. לנו יש חופש פעולה מלא ויכולים לבצע את כל פעולות ההגנה".

מה עשיתם לפני העלייה לקו בסוריה?

"היינו בגבול לבנון. שם יש לך מרחב וכשאתה מזהה זה מאוד ברור שזה אויב כי אין אזרחים. האיומים של הרוק"ק (רום קרוב לקרקע, כלומר רחפנים) – יש לנו אמצעים יותר טובים לטפל. הדגש המרכזי פה הוא שזו עבודה במרחב עם אזרחים".

היה בימים האחרונים הרבה פרסומים על אזרחים שחוצים לסוריה, מה דעתך עליהם?

"אחד החיילים שלי קרא לזה 'דחקה שיצאה משליטה'. זה ילדים פורעים שמנסים לעשות קטע, זה מפריע לנו בפעילות ההגנה. אנחנו רוצים שלא תהיה לנו בעיה לפעול שם".

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העומס על המשפחות והרוח של הנח"ל

השירות הממושך בעומק השטח הסורי מביא עמו עומס כבד על הלוחמים ובני משפחותיהם.

"מילואימניקים שהשאירו לכל הקיץ את המשפחה שלהם – עומס אדיר על המשפחות ועל הילדים. זה לא מכריע אותנו אבל זה מאוד קשה, מפרק משפחות. יודעים להיות חזקים ולחזק אחד את השני, זה לא כמו פעם שהיית עושה חודש בשנה", מתאר סא"ל ד'. "לנו יש את כל התנאים לבצע את המשימה שלנו בצורה טובה, היכולת לשמור על האזור הזה רגוע, אין עניין בחיכוך גבוה".

למרות שצו המילואים הוא לכל חודשי הקיץ והחגים, ההתייצבות די מלאה.

"האנשים שלקחו את ההחלטה להקריב את חייהם ואת משפחתם לטובת המדינה מגיעים, והם לקחו את ההחלטה – הם מגיעים. אנחנו כמערכת מנסים לעזור להם כמה שיותר לשלב".

"כן, זה משפיע על השפה, על המורל... כך עשינו גם תרגיל חטיבתי. היכולת של החטיבה תוך כדי תעסוקה מבצעית להביא את כל מה שצריך ולבצע תרגיל חטיבתי של יומיים זו הייתה יכולת ביצוע מאוד גבוהה בתקופה שבה אין הרבה אימונים".