"הדרישה של בן גביר תמשוך את כל המערכת ימינה"

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", נשאלו חברי הפאנל על הקמפיין החדש של עוצמה יהודית המציב את היעד "בן גביר לביטחון".

ד"ר נמרוד מדרר סימן "רע": "אני לא רוצה לראות אותו בתור שר ביטחון... אני חושב שאני רוצה לראות אדם מיושב יותר, אחראי יותר, שיודע לעבוד עם הדרג המקצועי שמתחתיו בצורה טובה יותר".

הדר בן חמו בחרה ב"טוב" עם הסתייגות: "זה טוב לי השאלה... עשתה לי סדר. בסוף אנחנו אנשים מורכבים והדעות שלנו מורכבות... אני מאוד יכולה להעריך בתפקיד הזה (ביטחון לאומי), לגבי שר ביטחון אני אומרת 'קטונתי'... יש לי המון סימני שאלה אם זה נכון לנו".

אריה יואלי ראה בכך מהלך אסטרטגי חיובי לימין: "איתמר בן גביר כשהוא יגיד 'אני רוצה להיות שר ביטחון' הוא יכריח את נתניהו לתת הצהרות של ימין... עצם זה שהוא מכוון לשם זה ימשוך את כל המערכת ימינה".

אבי וידרמן הגיב בציניות חריפה: "הגיע הזמן שהאמת תהיה בחוץ... הגיע הזמן שהעולם יראה... שהמדיניות שלנו מדיניות פשיסטית, פסיכופטית, מפלה".