העיתונאית הבכירה נרי ליבנה, בת 73, חשפה היום (חמישי) כי היא מתמודדת עם מחלת פרקינסון. בטורה השבועי בעיתון 'הארץ', שכותרתו "שלום, אני נרי ליבנה ואני חולת פרקינסון", סיפרה ליבנה כיצד ארנק שאיבדה והוחזר לה הוביל אותה לחשוף את דבר המחלה בפני הציבור הרחב.

"היו בארנק כמה דברים שמסגירים את החיים עצמם", כתבה ליבנה, "למשל תעודת נכה צה"ל שרק לפני חצי שנה טרחתי להוציא כי נאמר לי שתזכה אותי בפטור מתור בנתב"ג. אבל מה הם חושבים כשהם רואים בארנקי הוורוד תעודת 'חבר בעמותת פרקינסון'? מדובר, אם לא ידעתם, בכרטיס לא ממש מבוקש למועדון שמעולם לא רציתי להצטרף אליו".

"לא ידעתי שיש לי פרקינסון"

ליבנה תיארה את תהליך האבחון המורכב שעברה. "רבים שואלים אותי איך ידעתי שיש לי פרקינסון, ובכן, לא ידעתי", היא הסבירה. "האמת, אף פעם לא השקעתי מחשבה מיוחדת במחלה הזאת. בעיני עצמי הייתי מטורגטת לאירועים מוחיים או מחלת הנפחת, גם מפני שהייתי מעשנת מאוד כבדה וגם כי אלה המחלות שמהן מתו הוריי".

העיתונאית הבכירה סיפרה כי הפסיקה לעשן כדי שלא יצטרכו ילדיה לטפל בה, אך לתדהמתה מצבה הבריאותי דווקא החמיר. "שנתיים לאחר הפסקת העישון שלי, נהייתי חלשה מאוד, מותשת גם לאחר 10 שעות שינה, ואיבדתי את חוש הריח המעולה שהיה לי. אני, שנחשבתי תמיד להולכת נמרצת, התחלתי לפתע ללכת לאט. אמרו לי שאני כפופה, ושאני מדברת חלש".

הבן היה הראשון שזיהה

ליבנה גילתה כי בנה, אמיתי, היה מודאג מאוד ממצבה הבריאותי, בעוד היא הייתה "עסוקה בהכחשה פעילה. תליתי את כל הצרות האלה בהפסקת העישון". היא עברה סדרה של בדיקות רפואיות, כולל צנתור, ובשלב מסוים אף חשבה שהיא סובלת מדיכאון. "אבל הפסיכיאטר אמר שאני לא מדוכאת אלא רק מדוכדכת בגלל המצב ומפני שאני רגישה", היא סיפרה.

"במשך שנה בערך הסברתי לרופא המשפחה שאני תשושה. פעם אחת אמרתי לקרדיולוג שאני מרגישה שרגליי אינן נושאות אותי. 'אז תלכי לאורתופד', הוא אמר", תיארה ליבנה את המסע הרפואי המתיש. "היחיד שטען במשך שנתיים שיש לי פרקינסון היה אמיתי בני. 'איזה פרקינסון בראש שלך? אני לא רועדת', אמרתי לו".

הנפילה בברלין והחלטה לצאת מהארון

ליבנה חשפה גם כי נפילתה המתוקשרת בברלין, בגינה נאלצה במכאוב למסור את כלבה, נגרמה בעצם בשל סימפטום של המחלה. העיתונאית, שבעבר נתבעה על ידי תושבי איתמר בגין דבריה על הישוב, בחרה הפעם לחשוף את האמת האישית שלה באומץ רב.

"בכל השנים שאני כותבת לכם גזרתי על עצמי לא רק לספר אמת, אלא גם את כל האמת", כתבה ליבנה בסיום הטור המרגש. "החלטתי שהגיע זמני לצאת מהארון".

יצוין כי מחלת פרקינסון היא מחלה ניוונית של מערכת העצבים המרכזית, המשפיעה על התנועה ועל תפקודים נוספים. בשנים האחרונות חשפו מספר אנשי ציבור את מאבקם במחלה, ביניהם השחקן מייקל ג'יי פוקס הידוע מסדרת הסרטים "בחזרה לעתיד", והשחקן הישראלי יעקב כהן ז"ל שהלך לעולמו ממנה.