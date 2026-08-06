בישיבה סופדים להראל ז"ל: "יכולת נדירה לשלב בין שובבות עם עומק פנימי"

רס"ן (מיל') הראל בירנשטוק, בן 34, מפקד פלוגה בגדוד 2855, נפל הלילה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

בירנשטוק, תושב היישוב נוקדים, הותיר אחריו את רעייתו אליה ואת ארבעת ילדיהם. בחייו האזרחיים עבד כמהנדס בתעשייה הביטחונית בחברת אלביט.

הוא בוגר ישיבת ההסדר במעלה אדומים בראשות הרב חיים סבתו, והוא הנופל השלישי מבין בוגרי הישיבה במלחמה הנוכחית, לאחר נפילתם של סא"ל (מיל') יוסי הרשקוביץ ז"ל, מנהל בית הספר 'פלך לבנים' בירושלים שנפל ברצועת עזה, ורס"ל (מיל') ישראל סוקול ז"ל, לוחם שריון שנפל אף הוא בקרבות ברצועה.

"שילב שובבות וחיוך עם עומק פנימי"

הרב אלחנן פלהיימר, המנהל החינוכי בישיבת ההסדר במעלה אדומים, ספד לו בכאב: "הראל היה בחור מלח הארץ, בעל שורשיות עמוקה לעם ישראל, תורת ישראל ולארץ ישראל. אדם שאכפת לו באמת מכל מי שסביבו. הייתה בו היכולת הנדירה לשלב שובבות, חיוך ובת צחוק עם עומק פנימי יוצא דופן".

"הוא היה אדם ישיר, כן ואמיתי עם יכולת הנהגה. גם כשידע לבקר, לעולם לא הותיר קוצים בליבו של הזולת – ביקורתו הייתה תמיד בונה ומעצימה", הוסיף הרב פלהיימר. "גם כשהשמיע את דעתו בכנות, תמיד הצליח לגרום למי שמולו לצאת בתחושה טובה. הוא אוורר בתחושות טובות כל חדר שנכנס אליו, היה נעים להיות במחיצתו, והוא דבק באמת ללא פשרות".

"נשא במסירות נפש את האחריות לביטחון המדינה"

בדברי פרידתו הדגיש הרב את ייחודו של בירנשטוק: "הראל שייך לדור מופלא של אנשי מעשה, אנשי תורה, משפחה ועבודה שנשאו על כתפיהם במסירות נפש גדולה את האחריות לביטחון המדינה. הוא חי חיים של שליחות באזרחות ובצבא, שילב מצוינות מקצועית עם אהבת הארץ והעם, ובשעה שנקרא לדגל – התייצב ללא היסוס".

קהילת הישיבה מסרה כי היא מחבקת את הרעייה אליה, את הילדים ואת בני המשפחה בשעתם הקשה.