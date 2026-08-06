טלי גוטליב: "לא אקח חלק בקמפיין השקרי הזה"

טלי גוטליב ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מעצרו המנהלי של טל ינון דרדיק: בשעה זו (חמישי) מתקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים דיון בערעור שגיבש אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, כנגד החלטת בית המשפט הצבאי לערעורים ביו"ש שקבע כי הצו המנהלי כנגד דרדיק אינו ישים. דרדיק, אשר שובת רעב מזה 32 ימים, יובא לדיון כשהוא מיוצג על ידי עו"ד משה פולסקי מארגון "חוננו".

מחוץ לאולם הדיונים, יצאה חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) בחריפות נגד אלוף הפיקוד, בעקבות החלטתו לחדש את הצו המנהלי למרות הנחייתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ. "הדיון פה הוא על מרד של אלוף בלוט בשר הביטחון", אמרה גוטליב. "נקבע שהצו של בלוט היה לא חוקי ונתנו לו 48 שעות לחדש את הצו שלו. ישראל כ"ץ, שר הביטחון, אמר לו 'אל תחדש את הצו, תמצא פתרון אחר'. מה עושה בלוט? מקשיב לשר הביטחון? לא. מצפצף עליו, בז לו ומורד בו".

"שנאה איומה ליהודי יהודה ושומרון"

גוטליב המשיכה ותקפה את מדיניות האכיפה והמגבלות ביהודה ושומרון: "אני לא אהיה שותפה לנרטיב ההזוי הזה של 'אלימות מתנחלים'. מספיק עם זה. יש לנו יהודים שמיישבים את הארץ הזו ובגופם שומרים על ביטחוננו. יש כאן שנאה איומה ליהודי יהודה ושומרון ואני לא אקח בזה חלק".

בדבריה התייחסה גוטליב גם להתנהלות גורמי הביטחון והחטיבה היהודית בשב"כ, תוך שטענה לאיפה ואיפה באכיפה בין אירועי טרור לאזרחים יהודים באזור.