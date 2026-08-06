ברוך דיין האמת: יצחק נעם הלך לעולמו

יצחק נועם, ממייסדי העיר אילת ומחלוצי העיתונות המקומית בישראל, הלך לעולמו בגיל 95. נועם הקדיש למעלה מ-60 שנה לפעילות עיתונאית, ציבורית וקהילתית בעיר הדרומית.

קשרו של נועם עם אילת החל כבר בשנת 1949, חודשים ספורים לאחר שחרורה במבצע עובדה, כשהגיע לאום רשרש כאלחוטאי ביחידת הסיור של אריק שרון. בשנת 1957 חזר לגור בעיר עם רעייתו המנוחה פועה ז"ל, והשניים היו מבוני התשתית הקהילתית והתרבותית באילת הצעירה, שמנתה אז כ-1,500 תושבים בלבד.

הצינור התקשורתי של אילת למרכז

את דרכו העיתונאית החל נועם בשנת 1959 כסופר עיתון "הארץ" באילת. בהמשך כתב בעיתון "דבר" ושימש במשך כ-20 שנה ככתב "קול ישראל" באילת ובערבה. במשך עשרות שנים נחשב לאחד הקולות המרכזיים שדיווחו לתקשורת הארצית על אירועי הביטחון, התיירות, הנמל והפיתוח באזור, בתקופה שבה אילת הייתה מנותקת יחסית מהמרכז.

בשנת 1962 הקימו יצחק ופועה נועם את "ערב ערב באילת" – העיתון המקומי הראשון בישראל. הגיליון הראשון יצא כדף בודד שהופץ על ידי בני הזוג מתוך צורך לספק לתושבים חדשות מקומיות בזמן אמת. עם השנים הפך הדף הצנוע למודל שעל פיו הוקמה העיתונות המקומית בישראל.

מערכת העיתון שימשה לאורך השנים ככר גידול לעיתונאים מרכזיים בתקשורת הישראלית, ובהם יעקב ארז, יאיר שטרן, אמנון נדב ואמיר איבגי.

נועם הותיר אחריו את ילדיו, זיוית אמיתי ועו"ד רותם נועם, הממשיכים לנהל את העיתון ואת בית ההוצאה לאור שהקים.

הלווייתו תתקיים הערב (חמישי) בשעה 18:00 בבית העלמין באילת. המשפחה יושבת שבעה בבית המנוח ברחוב דקר 12/34 באילת.