הניצחון העצוב של מגי טביבי

ערב נוסף של קרבות רייטינג במהדורות החדשות הסתיים אמש (רביעי) בבשורה מעורבת עבור מגישת מהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 14, מגי טביבי.

מחד, טביבי רשמה ניצחון חשוב בקרב הישיר על המקום השני, כאשר המהדורה בהגשתה גברה על חדשות 13. מאידך, מדובר ב"ניצחון עצוב" בלבד, תוצר של ערב עגום במיוחד שבו כלל מהדורות החדשות סבלו מירידה חדה באחוזי הצפייה.

הקרב הצמוד על המקום השני

חדשות 14 בהגשת טביבי השיגה אמש נתון של 5.4% רייטינג בלבד. למרות הנתון הנמוך מהרגיל עבור הערוץ, זה הספיק כדי לגבור על חדשות 13 שהסתפקה ב-5% צפייה. במקום הרביעי התברגה מהדורת כאן 11 עם 3.3%, בעוד מהדורת חדשות i24 נותרה מאחור עם 1% בלבד.

אלא שחגיגת הניצחון של ערוץ 14 מעומעמת מול ההובלה הבלתי מעורערת של חדשות 12, ששמרה על פער אדיר בצמרת עם 11.9% רייטינג, נתון הגבוה ביותר מפי שניים מזה של טביבי.

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ברצועת הערב המרכזית, "רוקדים עם כוכבים" של קשת 12 רשמה ניצחון מוחץ והובילה את הטבלה בבטחה עם 17.5% רייטינג.

במקום השני התברגה "פאוור קאפל" ברשת 13 שהשיגה 8.8%, כשהיא מקדימה בפער קטן את "בואו לאכול איתי" בכאן 11 שרשמה 7.2%. תוכנית "הפטריוטים" של ערוץ 14 סיימה במקום הרביעי בלבד עם 7.1%, בעוד "הישראלים" של i24 סוגרת את הרשימה עם 0.6%