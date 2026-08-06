יעקב ברדוגו על המפלגה החדשה: "לא שייכת לגוש הימין"

ההודעה על הקמת המפלגה החדשה של השר לשעבר גלעד ארדן וחבר הכנסת הפורש מיולי אדלשטיין מעוררת סערה בימין. פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, תקף בחריפות את המהלך והבהיר כי בעיניו השניים כלל אינם חלק ממחנה הימין.

"הכל אישי והכל פוליטי שם", אמר ברדוגו בשידור בערוץ 14. "הם בחרו שני דגלים חדשים: רק לא ביבי ושנאת חרדים. מדובר בשני מאוכזבים שלא היו נבחרים בשום פריימריז בליכוד".

"לא שייכים לגוש הימין"

ברדוגו מתח ביקורת חריפה גם על הדרך שבה נחשף המהלך הפוליטי: "מי שמקים מפלגה בערוץ 12 תוך כדי שידור ישיר, בעיניי, לא שייך לגוש הימין. אדלשטיין איש נחמד, אבל החיים הפוליטיים הם לא בשבילו".

בסיכום דבריו מעריך ברדוגו כי ההתארגנות החדשה לא תצליח להותיר חותם משמעותי בקלפי: "לסיכום, הם לא יעברו את אחוז החסימה, ואת הקולות שלהם הם ייקחו מהשמאל".