נפילתם של שני לוחמי המילואים אתמול (רביעי) בלבנון כתוצאה מפיצוץ מטען נפץ ברצועת הביטחון, לצד ההמתנה לתגובה ישראלית נגד חיזבאללה, מעוררת ביקורת חריפה במערכת הפוליטית.

בראיון לרדיו 103FM, פרש שר וחבר הכנסת לשעבר, אל"מ (מיל') מתן כהנא (מפלגת 'ישר!'), את משנתו על ההתפתחויות האחרונות בגבול הצפון והביע דאגה עמוקה מהתגובה הישראלית הרפה.

"זה המשך ישיר של חוסר המדיניות של הממשלה, שבסוף הביאה לכך שיש חיבור בין הזירות בין איראן ללבנון", הסביר כהנא בראיון. "תחת הנהגתו של נתניהו ישראל איבדה את חופש הפעולה שלה בלבנון. היא לא יכולה להגיב כמו שהיה ראוי להגיב. אנחנו תלויים עכשיו במה שהאמריקנים יגידו. לצערנו טראמפ מנהל אותנו. נתניהו בנאם את הסכסוך, מסר את האחריות על מדינת ישראל לגורמים זרים ועכשיו אנחנו איבדנו את חופש הפעולה שלנו בלבנון".

"סבירו לנו על 'ניצחון מוחלט' ומנעו אסטרטגיה"

כהנא דחה את הטענה כי ישראל נקלעה לסיטואציה בעל כורחה והפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר התנהלות הממשלה: "להגיד 'נקלענו' זו טעות. הדרך שבה הממשלה פעלה – הם סיפרו לנו איזה סיפור על 'ניצחון מוחלט' בקרוב ממש שמנע מהם לפתח כל אסטרטגיה שהיא לסיום המלחמה, ואז באמת הגענו לסיטואציה שהעולם בראשות טראמפ כופה עלינו את כל המהלכים שיש".

לדבריו, ניתן היה לפעול אחרת לגמרי: "באסטרטגיה אחרת בשלוש השנים האחרונות, אם הייתה לנו פה ממשלה נורמלית שמחפשת איך לנצל את ההישגים הגדולים והענקים של צה"ל וכוחות הביטחון ולתרגם אותם להסדרים מדיניים – אז הכול היה נראה אחרת".