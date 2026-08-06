נפילתם של שני לוחמי המילואים אתמול (רביעי) בלבנון כתוצאה מפיצוץ מטען נפץ ברצועת הביטחון, לצד ההמתנה לתגובה ישראלית נגד חיזבאללה, מעוררת ביקורת חריפה במערכת הפוליטית.
בראיון לרדיו 103FM, פרש שר וחבר הכנסת לשעבר, אל"מ (מיל') מתן כהנא (מפלגת 'ישר!'), את משנתו על ההתפתחויות האחרונות בגבול הצפון והביע דאגה עמוקה מהתגובה הישראלית הרפה.
"זה המשך ישיר של חוסר המדיניות של הממשלה, שבסוף הביאה לכך שיש חיבור בין הזירות בין איראן ללבנון", הסביר כהנא בראיון. "תחת הנהגתו של נתניהו ישראל איבדה את חופש הפעולה שלה בלבנון. היא לא יכולה להגיב כמו שהיה ראוי להגיב. אנחנו תלויים עכשיו במה שהאמריקנים יגידו. לצערנו טראמפ מנהל אותנו. נתניהו בנאם את הסכסוך, מסר את האחריות על מדינת ישראל לגורמים זרים ועכשיו אנחנו איבדנו את חופש הפעולה שלנו בלבנון".
"סבירו לנו על 'ניצחון מוחלט' ומנעו אסטרטגיה"
כהנא דחה את הטענה כי ישראל נקלעה לסיטואציה בעל כורחה והפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר התנהלות הממשלה: "להגיד 'נקלענו' זו טעות. הדרך שבה הממשלה פעלה – הם סיפרו לנו איזה סיפור על 'ניצחון מוחלט' בקרוב ממש שמנע מהם לפתח כל אסטרטגיה שהיא לסיום המלחמה, ואז באמת הגענו לסיטואציה שהעולם בראשות טראמפ כופה עלינו את כל המהלכים שיש".
לדבריו, ניתן היה לפעול אחרת לגמרי: "באסטרטגיה אחרת בשלוש השנים האחרונות, אם הייתה לנו פה ממשלה נורמלית שמחפשת איך לנצל את ההישגים הגדולים והענקים של צה"ל וכוחות הביטחון ולתרגם אותם להסדרים מדיניים – אז הכול היה נראה אחרת".
התגובה הנדרשת: "להוריד בניינים בדאחייה"
כשנשאל בשידור מה הייתה צריכה להיות התגובה הישראלית לנפילת הלוחמים, הבהיר כהנא כי המענה חייב להיות תקיף וחד-משמעי: "גדי איזנקוט כשהוא היה רמטכ"ל קבע את אסטרטגיית הדאחייה – כל פעם שקורה משהו במדינת ישראל, מפילים בניינים בדאחייה".
בדבריו החריפים סיכם כהנא את ביקורתו על הקברניטים: "הממשלה הזו, אחרי דברי הרהב והשחץ, מחזירה אותנו לאותה קונספציית סבבים אינסופיים שבהם יש הרתעה הדדית שאנחנו לא מעזים לעשות שום דבר. הם מחזירים אותנו לקונספציה של ה-7 באוקטובר כשאנחנו חשבנו שהלקח הזה נלמד כבר. הם צריכים להבין שאנחנו גמרנו לשחק איתם, ועל כל דבר כזה אנחנו באים ומורידים בניין או שני בניינים בדאחייה כדי שיהיה מחיר מאוד כבד להפרות שלהם".
"ארבע שנים יש פה מטוס שמוטס על ידי הצוות הכי גרוע בתולדות מדינת ישראל", חתם כהנא, "ועכשיו באמת אנחנו נמצאים עם אף כלפי מטה בדרך להתרסקות".
"מחזירים אותנו לקונספציית 7 באוקטובר" - מהזה מחזירים?? אנחנו אשכרה מעולם לא יצאנו ממנה, ממש כמו בשנות ה90 העליזות כולם פה ישנים בעמידה 🤡