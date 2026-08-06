הגיעו לביתם החדש: שני אריות שנתפסו בישראל הועברו לדרום אפריקה

שני האריות ( צילום: ים סיטון, חי פארק מוצקין )

במבצע מורכב הועברו שניים מתוך 6 גורי האריות שנמצאו בשנה שעברה במסגרת המאבק בסחר לא חוקי בחיות בר למקלט לחתולים גדולים בדרום אפריקה.

האריות – שני זכרים בשם "בן צור" ו"אורי", שהו עד כה בחי פארק מוצקין וכעת יוכלו לחיות את חייהם ברווחה במתחם גדול במקלט. "זהו יום מרגש" אומר אורי לניאל, מנהל תחום חיות בר בשבייה ברשות הטבע והגנים אשר ליווה את האריות במסעם לביתם החדש. "הם הולכים לחיות את החיים הטובים ביותר שאנחנו יכולים להציע להם, בית הגידול הטבעי לאריות - אפריקה".

שני האריות, "בן צור" ו"אורי", נמצאו בשנת 2025 לאחר שהוחזקו בניגוד לחוק, נסחרו והוברחו אל תוך גבולות המדינה.

"בן צור", הגדול מבין גורי האריות שנמצאו, נמצא כאשר הוא קשור לעץ בתחום הרשות הפלסטינית והועבר לחי פארק בעזרת פקח רשות הטבע והגנים.

"אורי", הפרט שנמצא בגיל הצעיר ביותר, נמצא על ידי משטרת כפר קאסם כאשר מצבו הבריאותי היה ירוד מאוד. כלל גורי האריות הגיעו לחי פארק במוצקין אשר הסכימו לשמש כבית לגורים והוכנסו למתחם ששופץ במיוחד בעבורם.

מתוך הבנה כי מספר זכרים בתוך להקה עשוי להיות בעייתי, החליטו גורמי המקצוע לחבר את השניים בנפרד משלוש הנקבות והזכר הנוסף שנמצאו ולהעבירם למקלט ייעודי.

בחודשים האחרונים, הרגילו צוות החי פארק את אורי ובן צור להיכנס לארגז ייעודי להעברה, כך שיהיו מוכנים למעבר הגדול. בזכות זאת, המעבר ביום ראשון האחרון נעשה בהצלחה מסחררת וללא צורך בהרדמת האריות. ביום שלישי בשעות הצהריים המאוחרות, לאחר יותר מ-30 שעות של מסע אשר כלל עצירה בגרמניה, הגיעו השניים למקלט ADI בדרום אפריקה ובשעות הבוקר של יום רביעי שוחררו למתחם רחב הידיים שחיכה רק להם.

ביום עזיבתם של האריות את הארץ, הגיעו לברך לשלום את "אורי" הוריו של סמ"ר אורי ג'רבי ז"ל, אשר נפל בקרב ברצועת עזה בתחילת שנת 2024 ועל שמו קרוי אורי האריה. "זה יום עצוב מהול בשמחה" סיכמה נעמי ג'רבי, אימו של אורי ז"ל. "אנחנו מתרגשים שאורי הולך לחיות את החיים הכי טובים בשבילו, אבל קשה לראות אותו עוזב. מאז שהגיע לכאן, באנו לבקר אותו הרבה. אני מקווה שיום אחד אוכל לראות אותו גם בדרום אפריקה".

ברשות הטבע והגנים מברכים על שיתוף הפעולה עם המקלט שנמצא פתרון טוב לאריות, אך מזכירים כי הסחר הלא חוקי בחיות בר הוא ענף סחר פורה אשר מציב חיות בר רבות בסכנה בכל שנה ושנה. בן רוזנברג, מנהל האגף להגנה על החי והצומח ברשות הטבע והגנים: "גורי האריות שנתפסו אמנם תפסו את תשומת הלב הציבורית בשל חריגותם, אך הם רק קצה קצהה של התופעה העבריינית, המטרידה. רק בשנת 2025 נתפסו יותר מ-560 חיות בר שנסחרו באופן לא חוקי וחלקן הוברחו שלא כדין, ביניהן הטבעי זוחלים רבים, קופים, ציפורים, ערכי טבע ימיים ועוד".

עוד באותו נושא לא רואים כל יום: כריש לוויתן במפרץ אילת. צפו חדשות סרוגים

עו"ד שי פרץ, התובע הראשי ברשות הטבע והגנים: "העברת האריות לביתם החדש היא רגע מרגש, אך אסור שתטשטש את העובדה שמאחוריה עומדת תופעת פשיעה חמורה ואכזרית. הסחר הבלתי חוקי בחיות בר מוגנות ובערכי טבע מוגנים אינו מסתכם בפגיעה בבעלי החיים – הוא מהווה מנוע כלכלי של גורמי פשיעה, ובהם גם ארגוני פשיעה ומשפחות פשע, המפיקים רווחים עצומים מהסחר הנלוז הזה. התיקון לחוק איסור הלבנת הון, שהכיר בעבירות הסחר בחיות בר ובעבירות נוספות לפי חוק להגנת חיית הבר וחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה כעבירות מקור, מעניק לרשויות האכיפה כלים משמעותיים יותר לפגוע בתשתית הכלכלית של העבריינים. מעתה לא נסתפק בתפיסת בעלי החיים ובהעמדתם לדין של המעורבים, אלא נפעל גם לאיתור, לחילוט ולהחרמת הרווחים שהופקו מהעבירות. זהו שינוי תפיסתי של ממש במאבק בפשיעה הסביבתית, שיאפשר לנו להגיע אל מחוללי הפשיעה עצמם ולהיאבק באופן אפקטיבי יותר בארגוני ובמשפחות הפשע המעורבים בסחר האכזרי בגורי אריות, בקופים ובחיות בר מוגנות נוספות."