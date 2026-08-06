האיום החדש שמדאיג את ישראל: כ"ץ כינס דיון חירום

רחפן ( צילום: גרשון אלינסון/ פלאש90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים אמש (רביעי) דיון חירום מיוחד בנושא איום הרחפנים בתוך שטח מדינת ישראל, על רקע החשש מהתגברות השימוש בכלים בלתי מאוישים והצורך בגיבוש מענה מהיר ויעיל.

בדיון השתתפו ראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא, ראש מנהלת פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, נציגי צה"ל ובכירים נוספים ממערכת הביטחון. במהלך הישיבה הוצגה תמונת המצב העדכנית בנוגע לאיום הרחפנים הפועל בתוך ישראל, לצד סקירת חלופות מבצעיות, אמצעים טכנולוגיים וכלים רגולטוריים שנועדו לשפר את ההתמודדות עם האיום המתפתח.

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במערכת הביטחון מציינים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ מובילים יחד עם כלל גופי הביטחון ומשרדי הממשלה גיבוש תוכנית מקיפה שתעניק מענה מבצעי מיידי לאיום הרחפנים.

לצד זאת, נבחנים צעדים בתחום האכיפה והרגולציה, במטרה לאפשר תגובה מהירה ויעילה יותר לאיום ההולך ומתפתח.