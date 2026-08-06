ברדוגו תוקף את הרמטכ"ל: "נתניהו צריך לשים לאירוע הזה סוף"

הרמטכ"ל ( דובר צה"ל )

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו תקף הבוקר בערוץ 14 את הרמטכ"ל אייל זמיר על התדרוכים נגד הדרג המדיני על רקע האירוע בדרום לבנון אתמול.

אמש, לאחר נפילת הלוחמים בפיצוץ המבנה הממולכד פורסם כי הדרג הצבאי ביקש לפעול בעוצמה בלבנון אך נעצר בידי הדרג המדיני שריכך את התגובה. לדברי ברדוגו: "מה שעושה הרמטכ"ל הוא בעיניי דבר שלא יעשה, משעות הערב המוקדמות אתמול עוד בטרם התפרסם ההותר לפרסום, המטה הכללי, הרמטכ"ל, מתדרך שלא נותנים לו שעוצרים אותו שהדרג המדיני". "אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה מישהו שמה במטה הכללי, בעיקר הרמטכ"ל בעיניי והדובר שלו מתדרכים באופן בוטה, שר הביטחון וראש הממשלה צריכים לשים סוף לאירוע הזה".

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לשאלה מה צריכים שר הביטחון וראש הממשלה לעשות, השיב: "אם לא היינו בתקופת בחירות, אייל זמיר במקרה הטוב היה צריך להיות נזוף הבוקר הזה באופן מביש".

"אבל כל אחד מבין מה צריך לעשות שמישהו פועל באופן שיטתי, פוליטי, שוכח את מה שהוא מחוייב לעשות, מטיל את האשמה, מה שעשה אתמול בעיניי הרמטכ"ל, גובל בהפקרות, ואני אומר את זה בבוקר הקשה הזה שהותר לפרסום שמם של שני לוחמי צהל גיבורי ישראל השם יקום דמם והרמטכל יודע את זה ולמרות זאת הוא מתדרך באופן שיטתי כנגד הדרג המדיני".