סילמן: בממשלת השינוי עשינו מה שבא לנו, היועמ"שית לא הפריעה

השרה עידית סילמן הציגה את ההבדלים בין ממשלת הימין הנוכחית לבין ממשלת השינוי.

בריאיון לבת אל בנימין ומנחם מן ביומן לילה של רדיו גלי ישראל סיפרה: "הייתי עם גלי בהרב-מיארה בממשלת השינוי ועשינו ככל העולה על רוחנו."

"אני לא זוכרת שאי פעם היא הגבילה את צעדי הממשלה או שהייתה לעומתית כפי שהיא לעומתית כאן, כי היא שחקנית פוליטית על מלא. גם השופט יצחק עמית, שבחר את עצמו."

לדברי סילמן: "הם לוקחים את הרשות שלהם והופכים אותה לעליונה ונאורה מעל כולנו. להם מותר הכול, בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק".