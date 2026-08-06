סילמן: בממשלת השינוי עשינו מה שבא לנו, היועמ"שית לא הפריעה

השרה עידית סילמן הציגה את ההבדלים בין ממשלת הימין הנוכחית לבין ממשלת השינוי.
בריאיון לבת אל בנימין ומנחם מן ביומן לילה של רדיו גלי ישראל סיפרה: "הייתי עם גלי בהרב-מיארה בממשלת השינוי ועשינו ככל העולה על רוחנו."
"אני לא זוכרת שאי פעם היא הגבילה את צעדי הממשלה או שהייתה לעומתית כפי שהיא לעומתית כאן, כי היא שחקנית פוליטית על מלא. גם השופט יצחק עמית, שבחר את עצמו."
לדברי סילמן: "הם לוקחים את הרשות שלהם והופכים אותה לעליונה ונאורה מעל כולנו. להם מותר הכול, בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק".
בשבוע שעבר ביקשה היועצת המשפטית לממשלה מבג״ץ שוב להוציא צו ביניים שיקפיא את יישומו של אחד החוקים של הממשלה, חוק לשינוי מבנה המחלקה לחקירות שוטרים.
בתגובה שהגישה נטען כי כבר בשלב המינויים והקמת היחידה עלולים להיגרם נזקים שלא יהיה ניתן לתקן, גם אם החוק יבוטל בהמשך.
היועמ״שית הדגישה כי ההליכים מתקדמים בתקופת הבחירות, לאחר שהכנסת התפזרה ב-16 ביולי.
לטענתה, הקמת מנגנון המינויים בתקופה זו עלולה לאפשר לממשלה הנוכחית להשפיע על הרכב הוועדה ועל המינויים למשך שנים.
מדוע זה שכשומעים את הח"כים של מפלגת הליכוד מרגישים רצון חזק להקיא? עידית סילמן,חנוך מילביצקי,טלי גוטליב,דודי אמסלם ועוד כהנה וכהנה..