על סף סגירה: התפקיד החדש-ישן של העיתונאי אלי לוי

חוזר לדוברות המשטרה. אלי לוי ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

שינוי בצמרת דוברות משטרת ישראל: על פי דיווח של לירן תמרי ב-ynet, תת-ניצב ליאור אבודרהם צפוי לסיים בתקופה הקרובה את כהונתו כראש חטיבת הדוברות של המשטרה, זאת במקביל לקידומו הצפוי לתפקיד בכיר אחר בארגון.