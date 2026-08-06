על סף סגירה: התפקיד החדש-ישן של העיתונאי אלי לוי

שינוי בצמרת דוברות משטרת ישראל: על פי דיווח של לירן תמרי ב-ynet, תת-ניצב ליאור אבודרהם צפוי לסיים בתקופה הקרובה את כהונתו כראש חטיבת הדוברות של המשטרה, זאת במקביל לקידומו הצפוי לתפקיד בכיר אחר בארגון.
לפי הדיווח, במקביל למהלך מתקיימים מגעים מתקדמים, הנמצאים בשלבים האחרונים, להשבתו של העיתונאי אלי לוי לתפקיד ראש חטיבת הדוברות של משטרת ישראל.
אבודרהם נחקר לאחרונה במסגרת פרשת מקורבי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אולם על פי הדיווח המהלך הנוכחי אינו מוצג כהדחה, אלא כחלק מסבב תפקידים שבמסגרתו הוא צפוי להתקדם לתפקיד בכיר אחר במשטרה.
אלי לוי מכיר היטב את המערכת. באפריל 2021 מונה לדובר משטרת ישראל ולסגן ראש חטיבת הדוברות בדרגת ניצב משנה. לאחר שסיים את תפקידו במשטרה באוגוסט 2024, הצטרף באוגוסט 2025 לערוץ i24NEWS, שם הוא משמש ככתב.
אם המגעים יבשילו לכדי הסכם, לוי צפוי לשוב ולהוביל מחדש את מערך הדוברות של המשטרה.