טראמפ זעם על שר ההגנה: למה לא אמרו לי שאין מספיק חימושים?

בזמן שהמגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים ללא פריצת דרך, דיווח חדש ב"וושינגטון פוסט" מצביע על מתיחות חריגה בתוך הממשל האמריקני סביב מוכנותו הצבאית של הצבא האמריקני.

על פי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ הביע זעם במהלך ישיבת קבינט שנערכה בקמפ דייוויד בשבוע שעבר, לאחר שהתברר לו כי מלאי החימושים המדויקים של ארצות הברית הידלדל באופן משמעותי בעקבות חודשי הלחימה מול איראן.

לפי שני גורמים ששוחחו עם העיתון, טראמפ דרש הסברים משר ההגנה פיט הגסת' ושאל מדוע לא עודכן כי המחסור בחימושים עלול להגביל את אפשרויות הפעולה של ארצות הברית בזירה האיראנית. הנשיא סבר כי הנושא כבר טופל בעבר.

בדיווח נטען כי הגסת' הפנה את האחריות לעבר סגנו, סטיב פיינברג, בטענה שלא וידא שהנשיא קיבל תמונת מצב מלאה בנוגע למלאי התחמושת.

עם זאת, בבית הלבן ובפנטגון דחו את הדיווח מכל וכל. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הגדירה אותו כ"פייק ניוז במאה אחוז" והדגישה כי טראמפ מעניק אמון מלא לשר ההגנה.

גם דובר הפנטגון שון פרנל הכחיש את הפרסום וטען כי ההאשמות שלפיהן הגסת' הסתיר מידע מהנשיא או גלגל אחריות לגורמים אחרים הן "בדיוניות".