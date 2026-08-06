טראמפ זעם על שר ההגנה: למה לא אמרו לי שאין מספיק חימושים?

בזמן שהמגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים ללא פריצת דרך, דיווח חדש ב"וושינגטון פוסט" מצביע על מתיחות חריגה בתוך הממשל האמריקני סביב מוכנותו הצבאית של הצבא האמריקני.
על פי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ הביע זעם במהלך ישיבת קבינט שנערכה בקמפ דייוויד בשבוע שעבר, לאחר שהתברר לו כי מלאי החימושים המדויקים של ארצות הברית הידלדל באופן משמעותי בעקבות חודשי הלחימה מול איראן.
לפי שני גורמים ששוחחו עם העיתון, טראמפ דרש הסברים משר ההגנה פיט הגסת' ושאל מדוע לא עודכן כי המחסור בחימושים עלול להגביל את אפשרויות הפעולה של ארצות הברית בזירה האיראנית. הנשיא סבר כי הנושא כבר טופל בעבר.
בדיווח נטען כי הגסת' הפנה את האחריות לעבר סגנו, סטיב פיינברג, בטענה שלא וידא שהנשיא קיבל תמונת מצב מלאה בנוגע למלאי התחמושת.
עם זאת, בבית הלבן ובפנטגון דחו את הדיווח מכל וכל. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הגדירה אותו כ"פייק ניוז במאה אחוז" והדגישה כי טראמפ מעניק אמון מלא לשר ההגנה.
גם דובר הפנטגון שון פרנל הכחיש את הפרסום וטען כי ההאשמות שלפיהן הגסת' הסתיר מידע מהנשיא או גלגל אחריות לגורמים אחרים הן "בדיוניות".
הפרסום מצטרף לדיווח קודם של סוכנות הידיעות רויטרס, שלפיו צבא ארצות הברית ניצל חלק גדול ממלאי הטילים המדויקים שלו במהלך חמשת חודשי הלחימה נגד איראן. על פי אותם דיווחים, המחסור מורגש בעיקר בטילי הקרקע-קרקע מסוג ATACMS ובטילי PrSM, שנחשבים לאמצעי לחימה מרכזיים בארסנל האמריקני.
לפי גורמים ביטחוניים שצוטטו ברויטרס, פיקוד המרכז האמריקני כמעט מיצה את מלאי הטילים ארוכי הטווח שעמדו לרשותו בתחילת המערכה, ונאלץ לקבל תגבור ממלאים שיועדו לזירות אחרות בעולם.
עוד דווח כי כבר בחודש הראשון ללחימה שיגרה ארצות הברית יותר מ-850 טילי שיוט מסוג טומהוק, יותר מ-1,000 מיירטי פטריוט ו-THAAD, ולמעלה מ-1,300 טילים בליסטיים טקטיים. לפי אחד הגורמים, ממלאי טילי ה-ATACMS "כמעט לא נותר דבר".