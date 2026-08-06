הכוח נכנס למשימת טיהור, המבנה התפוצץ:  פרטי התקרית בדרום לבנון

שני לוחמים מארגון חטיבה 55 נפלו אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה.

על פי התחקיר הראשוני, האירוע התרחש אתמול (רביעי) סמוך לשעה 12:00, במהלך פעילות של צוות הקרב החטיבתי 55 במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון.

הכוח ששהה במקום פעל לטיהור השטח ולהשמדת תשתיות טרור.

במהלך הפעילות נכנסו הלוחמים למבנה חשוד במרחב, ואז אירע פיצוץ עז בתוך המבנה שמקורו במטען ממולכד.

כתוצאה מהפיצוץ נפלו רס"ן הראל בירנשטוק ז"ל ורס"ם (מיל') תמיר וקנין ז"ל.

בנוסף, ארבעה לוחמי מילואים נוספים נפצעו באורח קשה. כלל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי, ומשפחותיהם עודכנו.

בצה"ל מסרו כי מיד לאחר האירוע הופעלו כוחות סיוע, ובמקביל תקף חיל האוויר, בהכוונת מכלול האש של פיקוד הצפון וחטיבת האש של אוגדה 91, מטרות במרחב שבו התרחשה התקרית.

נסיבות האירוע ממשיכות להיחקר.