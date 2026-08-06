סקר שהזמינו הדמוקרטים בלי נשאלים חרדים:  טרופר והנדל - 5.5 מנדטים

לידי סרוגים הגיע סקר פנימי שהוזמן עבור מפלגת הדמוקרטים. הסקר נערך על ידי 'לזר מחקרים' בראשות ד"ר מנחם לזר, הסקר בוחן את מצבה של מפלגת "בית ציוני" בראשות חילי טרופר ויועז הנדל.
עצם הזמנת הסקר מעוררת עניין פוליטי: מדוע מפלגתו של יאיר גולן משקיעה בבדיקת עומק של מפלגה אחרת? האם מדובר בניסיון למפות קהלי יעד לקראת הבחירות, או בבחינת האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי בעתיד?
על השאלות האלה הסקר אינו משיב, אך הוא מספק הצצה נדירה לאופן שבו בדמוקרטים מנתחים את אחת המפלגות החדשות במרכז-ימין.
במסגרת הסקר לא נבדקה רק מפלגת "בית ציוני", אלא גם תמונת המצב הפוליטית הרחבה.
חשוב להדגיש כי הסקר נערך רק בקרב הציבור היהודי שאינו חרדי, ולכן כוחן של המפלגות החרדיות נמוך משמעותית מהמקובל בסקרים ארציים וכוחן של המפלגות הערביות לא קיים כלל.
לפי הנתונים, מפלגתו של גדי איזנקוט היא הגדולה ביותר עם כ-23.4 מנדטים, אחריה הליכוד עם כ-21.4, מפלגתו של נפתלי בנט עם כ-16.9, ישראל ביתנו עם כ-9.6, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם כ-8.8, עוצמה יהודית עם כ-7.8, הציונות הדתית עם כ-5.8 ומפלגת "בית ציוני" של חילי טרופר ויועז הנדל עם כ-5.5 מנדטים. כחול לבן מקבלת כ-2.2 מנדטים, ש"ס כ-1.7 מנדטים ויהדות התורה כ-0.2 מנדט בלבד - נתונים המשקפים את העובדה שהציבור החרדי והערבי כלל לא נכלל במדגם.
מעל אחוז החסימה, אבל עדיין לא יציבה
מבחינת טרופר והנדל, הסקר מספק בעיקר חדשות מעודדות. מפלגת "בית ציוני" מקבלת 4.6% מהמשיבים - נתון שעורכי הסקר מתרגמים לכ-5.4 מנדטים לאחר שקלול לכלל האוכלוסייה. המשמעות היא שלפי ההערכה שלהם, הרשימה עוברת את אחוז החסימה ונכנסת לכנסת עם מרווח ביטחון מסוים.
אלא שגם בתוך הדוח עצמו יש אזהרה: התמיכה במפלגה עדיין אינה מגובשת. כרבע מהנשאלים אומרים שיש סיכוי שיצביעו לה, אך רק 8.5% בטוחים בכך. במילים אחרות, למפלגה יש פוטנציאל צמיחה, אבל גם ציבור גדול שעדיין מתלבט.
עוד עולה כי מוקדי הכוח של המפלגה הם בציבור הדתי ובקרב בני 60 ומעלה, בעוד שבקרב צעירים וחילונים היא מתקשה הרבה יותר.
איזנקוט מרוויח, הליכוד רק רביעי
אחת השאלות המעניינות ביותר בסקר בדקה מה יקרה אם "בית ציוני" כלל לא תתמודד בבחירות.
התשובה מלמדת לא מעט על המיקום הפוליטי של המפלגה. המרוויח הגדול יהיה גדי איזנקוט, שאליו יעברו 23.5% מתומכי המפלגה. אחריו נמצאים נפתלי בנט ואביגדור ליברמן עם 15.1% כל אחד, ורק לאחר מכן הליכוד עם 13.3%.
המשמעות היא שבדמוקרטים מזהים את קהל היעד של טרופר והנדל ככזה שנע בעיקר בין מפלגות המרכז והמרכז-ימין, ופחות כמאגר קולות שמגיע ישירות מהליכוד.
דווקא הליכוד נתפס כלגיטימי יותר
בדוח ניסו גם להבין עם מי תומכי "בית ציוני" מוכנים לשבת בממשלה.
התוצאה עשויה להפתיע: הליכוד הוא המפלגה שנתפסת כלגיטימית ביותר עם 60% תמיכה. אחריו עוצמה יהודית עם 48% והציונות הדתית עם 45%.
מפלגת הדמוקרטים, שהזמינה את הסקר, מקבלת לגיטימציה של 38% בלבד בקרב תומכי "בית ציוני", בעוד שרובם אינם רואים בה שותפה טבעית. יהדות התורה, רע"ם והרשימה הערבית נמצאות בתחתית הרשימה.
הדילמה ששמה יאיר גולן
החלק הבולט ביותר בדוח מוקדש דווקא ליו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן.
מהנתונים עולה כי גם כאשר מציגים לתומכי "בית ציוני" תרחישים מרוככים של שיתוף פעולה - כמו הצטרפות לממשלה רק תחת קווי יסוד מוסכמים - אין רוב למהלך. 44% תומכים בכך, אך 49% מתנגדים. בתרחישים אחרים, כמו שותפות מלאה או קבלת תיק בכיר, ההתנגדות אף גדולה יותר.
לעומת זאת, בכל התרחישים שנבדקו בסקר, איתמר בן גביר זוכה לשיעורי תמיכה גבוהים יותר מיאיר גולן.
כלומר, תומכי "בית ציוני" מגלים נכונות גדולה יותר לשבת בממשלה עם בן גביר - בין אם במסגרת שותפות מלאה, תחת קווי יסוד מוסכמים או כדי למנוע מערכת בחירות נוספת, מאשר ישיבה עם יאיר גולן.
גם אסטרטגיית ההסברה כבר מוכנה
אחד החלקים החריגים בדוח הוא שהוא אינו מסתפק במדידת עמדות, אלא גם ממליץ כיצד נכון לשווק לציבור שיתוף פעולה עתידי עם יאיר גולן.
בין היתר ממליצים עורכי הסקר למסגר מהלך כזה כהעדפה על פני הישענות על מפלגות חרדיות או ערביות, להדגיש את הרקע הצבאי המשותף של גולן ושל בכירי "בית ציוני", להבהיר שכל שיתוף פעולה יהיה כפוף לקווי יסוד נוקשים, ולהציג אותו כמהלך שנועד למנוע מערכת בחירות נוספת ולא כברית אידיאולוגית.
השורה התחתונה
מעבר לנתונים עצמם, עצם קיומו של הסקר מלמד כי במפלגת הדמוקרטים מקדישים תשומת לב רבה למפלגת "בית ציוני" ולבוחריה.
בין אם מדובר במיפוי פוליטי לקראת הקמפיין ובין אם בבחינת אפשרויות לשיתופי פעולה לאחר הבחירות, הדוח חושף כיצד בדמוקרטים מנתחים את המפלגה החדשה: כזו שעשויה להיכנס לכנסת עם כ-5.5 מנדטים, אך גם כזו שהבוחרים שלה עדיין מסתייגים משיתוף פעולה ישיר עם יאיר גולן.
עורך הסקרים "לוזר" ממעריב, דמגוג ושקרן פתולוגי שממחזר את ה"סקרים" שלו עד לפני הבחירות האחרונות, כשאז נתן לשמאל כל שבוע ניצחון גורף, ובבחירות הימין ניצח עם 64 מנדטים כשהשמאל קיבל 51 מנדטים בלבד!והיחיד שצפה בעקביות את ניצחון הימין היה ערוץ 14!!