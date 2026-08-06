סקר שהזמינו הדמוקרטים בלי נשאלים חרדים:  טרופר והנדל - 5.5 מנדטים

לידי סרוגים הגיע סקר פנימי שהוזמן עבור מפלגת הדמוקרטים. הסקר נערך על ידי 'לזר מחקרים' בראשות ד"ר מנחם לזר, הסקר בוחן את מצבה של מפלגת "בית ציוני" בראשות חילי טרופר ויועז הנדל.

עצם הזמנת הסקר מעוררת עניין פוליטי: מדוע מפלגתו של יאיר גולן משקיעה בבדיקת עומק של מפלגה אחרת? האם מדובר בניסיון למפות קהלי יעד לקראת הבחירות, או בבחינת האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי בעתיד?

על השאלות האלה הסקר אינו משיב, אך הוא מספק הצצה נדירה לאופן שבו בדמוקרטים מנתחים את אחת המפלגות החדשות במרכז-ימין.

במסגרת הסקר לא נבדקה רק מפלגת "בית ציוני", אלא גם תמונת המצב הפוליטית הרחבה.

חשוב להדגיש כי הסקר נערך רק בקרב הציבור היהודי שאינו חרדי, ולכן כוחן של המפלגות החרדיות נמוך משמעותית מהמקובל בסקרים ארציים וכוחן של המפלגות הערביות לא קיים כלל.

לפי הנתונים, מפלגתו של גדי איזנקוט היא הגדולה ביותר עם כ-23.4 מנדטים, אחריה הליכוד עם כ-21.4, מפלגתו של נפתלי בנט עם כ-16.9, ישראל ביתנו עם כ-9.6, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם כ-8.8, עוצמה יהודית עם כ-7.8, הציונות הדתית עם כ-5.8 ומפלגת "בית ציוני" של חילי טרופר ויועז הנדל עם כ-5.5 מנדטים. כחול לבן מקבלת כ-2.2 מנדטים, ש"ס כ-1.7 מנדטים ויהדות התורה כ-0.2 מנדט בלבד - נתונים המשקפים את העובדה שהציבור החרדי והערבי כלל לא נכלל במדגם.

מעל אחוז החסימה, אבל עדיין לא יציבה

מבחינת טרופר והנדל, הסקר מספק בעיקר חדשות מעודדות. מפלגת "בית ציוני" מקבלת 4.6% מהמשיבים - נתון שעורכי הסקר מתרגמים לכ-5.4 מנדטים לאחר שקלול לכלל האוכלוסייה. המשמעות היא שלפי ההערכה שלהם, הרשימה עוברת את אחוז החסימה ונכנסת לכנסת עם מרווח ביטחון מסוים.

אלא שגם בתוך הדוח עצמו יש אזהרה: התמיכה במפלגה עדיין אינה מגובשת. כרבע מהנשאלים אומרים שיש סיכוי שיצביעו לה, אך רק 8.5% בטוחים בכך. במילים אחרות, למפלגה יש פוטנציאל צמיחה, אבל גם ציבור גדול שעדיין מתלבט.

עוד עולה כי מוקדי הכוח של המפלגה הם בציבור הדתי ובקרב בני 60 ומעלה, בעוד שבקרב צעירים וחילונים היא מתקשה הרבה יותר.

איזנקוט מרוויח, הליכוד רק רביעי

אחת השאלות המעניינות ביותר בסקר בדקה מה יקרה אם "בית ציוני" כלל לא תתמודד בבחירות.

התשובה מלמדת לא מעט על המיקום הפוליטי של המפלגה. המרוויח הגדול יהיה גדי איזנקוט, שאליו יעברו 23.5% מתומכי המפלגה. אחריו נמצאים נפתלי בנט ואביגדור ליברמן עם 15.1% כל אחד, ורק לאחר מכן הליכוד עם 13.3%.

המשמעות היא שבדמוקרטים מזהים את קהל היעד של טרופר והנדל ככזה שנע בעיקר בין מפלגות המרכז והמרכז-ימין, ופחות כמאגר קולות שמגיע ישירות מהליכוד.

דווקא הליכוד נתפס כלגיטימי יותר

בדוח ניסו גם להבין עם מי תומכי "בית ציוני" מוכנים לשבת בממשלה.

התוצאה עשויה להפתיע: הליכוד הוא המפלגה שנתפסת כלגיטימית ביותר עם 60% תמיכה. אחריו עוצמה יהודית עם 48% והציונות הדתית עם 45%.

מפלגת הדמוקרטים, שהזמינה את הסקר, מקבלת לגיטימציה של 38% בלבד בקרב תומכי "בית ציוני", בעוד שרובם אינם רואים בה שותפה טבעית. יהדות התורה, רע"ם והרשימה הערבית נמצאות בתחתית הרשימה.