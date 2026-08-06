הותר לפרסום: שני לוחמים נפלו בפעילות מבצעית בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר הבוקר לפרסום כי שני לוחמי צה"ל נפלו אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון.
רס״ן הראל בירנשטוק, בן 34, מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855, עוצבת ׳חוד החנית׳ (55), נפל בקרב בדרום לבנון.
רס״ם (מיל׳) תמיר וקנין, בן 33, מאילת, לוחם בגדוד 2855, עוצבת ׳חוד החנית׳ (55), נפל בקרב בדרום לבנון.
עוד נמסר כי באירוע נפצעו ארבעה לוחמי צה"ל במילואים באורח קשה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.
שר הביטחון ישראל כ"ץ צייץ: "בשם מערכת הביטחון כולה, אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחותיהם של רס"ן (מיל') הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855, ושל רס"ם (מיל') תמיר וקנין, לוחם בגדוד 2855, שנפלו בקרב בדרום לבנון."
"הראל ותמיר הותירו מאחוריהם משפחות וחיים שלמים והתייצבו בכל פעם לשירות המילואים במחויבות, במסירות ובתחושת שליחות עמוקה, ונפלו כשפעלו למען ביטחון מדינת ישראל ותושבי הצפון."
"אני מבקש לחבק את המשפחות בשעתן הקשה מכל, ומאחל החלמה מהירה ומלאה לארבעת לוחמינו שנפצעו בתקרית הקשה. יהי זכרם ברוך."
עד מתי מחורבניהו יהרוג לנו חיילים בעבור כיסא נשלח את מחורבניהו לעזאזל בקרוב אני בקלפי יבחר בגדי איזנקוט