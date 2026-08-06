'הציב רף חדש': רובוט טיפס על סולם באופן אוטונומי | צפו

הרובוט במהלך הטיפוס ( צילום: צילומסך )

חברת הרובוטיקה Figure הציגה הדגמה חדשה של הרובוט ההומנואידי Figure 03, שבה הוא נראה מטפס על סולם באופן עצמאי. בסרטון שפורסם ברשת X על ידי מנכ"ל החברה, ברט אדקוק, הרובוט מתקרב לסולם, אוחז בשני צדדיו, ומתקדם שלב אחר שלב עד שהוא עולה אל פלטפורמה מוגבהת.

לדברי אדקוק, הפעולה בוצעה באופן אוטונומי מלא, ללא מפעיל אנושי וללא רצף תנועות שתוכנת מראש. הרובוט הסתמך על Helix - מערכת הבינה המלאכותית של Figure - שנועדה לאפשר לרובוטים להבין את סביבתם ולקבל החלטות תנועה בזמן אמת. משימה מורכבת הרבה יותר מהליכה בעוד רובוטים רבים כבר מסוגלים ללכת על משטחים שטוחים, טיפוס על סולם נחשב לאתגר מתקדם במיוחד. המשימה דורשת שילוב מדויק בין תנועת הידיים והרגליים, אחיזה יציבה, חלוקת משקל מתמשכת ושמירה על שיווי משקל בזמן שהרובוט נע בסביבה אנכית יחסית. בניגוד להליכה רגילה, שבה הרובוט נשען בעיקר על רגליו, טיפוס מחייב אותו להעביר עומס בין ארבע נקודות מגע - שתי ידיים ושתי רגליים - תוך התאמות קטנות ומהירות לכל תזוזה. טעות באחיזה, בזיהוי המרחק בין השלבים או בתיאום בין הגפיים עלולה להוביל לאובדן יציבות. היכולת הזו עשויה להיות רלוונטית במיוחד לסביבות עבודה שנבנו עבור בני אדם, ובהן מחסנים, מפעלים, אתרי בנייה ותשתיות. אם רובוטים הומנואידיים יוכלו לנוע בבטחה במדרגות, בסולמות ובשטחים לא אחידים, הם עשויים בעתיד לבצע משימות פיזיות מורכבות יותר ללא צורך בשינוי יקר של סביבת העבודה.

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ייצור מואץ ושווי של מיליארדים

ההדגמה מגיעה בתקופה שבה Figure מרחיבה את פעילותה התעשייתית. לפי החברה, באפריל היא הגדילה את קצב הייצור במתקן BotQ מרובוט אחד ביום לרובוט אחד בשעה - שיפור של פי 24 - ומסרה יותר מ־350 יחידות.

Figure הגיעה בספטמבר 2025 לשווי של 39 מיליארד דולר לאחר סבב גיוס Series C בהיקף של יותר ממיליארד דולר. בסבב השתתפו, בין היתר, Parkway Venture Capital, Brookfield Asset Management, NVIDIA, Intel Capital ומיקרוסופט.

ההוכחה האמיתית עוד לפניה

למרות הרושם שיוצר הסרטון, עדיין חסרים פרטים מהותיים על ביצועי הרובוט: החברה לא פרסמה נתונים על שיעורי הצלחה, מספר ניסיונות, תנאי הבדיקה או יכולתו להתמודד עם משימות מורכבות יותר - למשל טיפוס תוך נשיאת ציוד, עבודה על סולם רטוב או תנועה בתנאי שטח משתנים.

גם ההדגמה טרם עברה אימות בלתי תלוי. עבור לקוחות פוטנציאליים בתעשייה, בלוגיסטיקה ובבנייה, לא יספיק סרטון מוצלח אחד: המבחן המרכזי יהיה היכולת לבצע את אותה משימה שוב ושוב, באופן בטוח, אמין וחסכוני, גם כאשר הסביבה אינה צפויה והכשל עלול לגרור פגיעה בעובדים או הפסדים תפעוליים.