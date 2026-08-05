הדסה בן ארי משתפת: "מגיע לי מזל טוב"

הסופרת ואשת התקשורת הדסה בן ארי שיתפה בפוסט חשוף ברשתות החברתיות בתחושות המורכבות המלוות אותה בעקבות פרידה משלב משמעותי בחייה. לאחר שבתה הקטנה, שושנה, נגמלה מטיטולים, סיכמה בן ארי תקופה רצופה של 16 שנה שבהן גידלה תינוקות בביתה.

"מגיע לי מזל טוב. אני הולכת את היומיום באופוריה. הטיטולים עזבו את הקן, אחרי רצף של 16 שנים טובות ומתוקות. ומסריחות. שושנהל'ה שלנו נגמלה", פתחה בן ארי את דבריה.

"הידיים עוד עושות את התנועה של ההישענות"

לצד השמחה והרווחה על הגמילה, תיארה בן ארי תחושת אבל מפתיעה שליוותה אותה ברחוב: "אני הולכת ברחוב בלי עגלה ובלי טיטולים, לראשונה מזה 16 שנה וחושבת כמה נורא זה ללכת פתאום בלי להחזיק. הידיים עוד עושות את התנועה של ההישענות, אבל פתאום אין את הדבר הזה שידעתי על החיים שלי. ולמרות שזה כיף לא נורמלי, אני מרגישה שאני מתאבלת. זה הגיוני?".

היא הוסיפה ותיארה את המעבר החד בשגרת האמהות: "הגוף שלי יודע קומבינציות מוטרפות. אני יודעת להחזיק שתי תינוקות ולטגן שניצלים וגם להוריד ספר לדפוס תוך כדי. ופתאום לראשונה בחיי יש לי ילדה בת שלוש שאין לה אח או אחות שקטנים ממנה. היא מחבקת אותי כמו אחת שיודעת ואני יודעת בוודאות שהיא בטוחה שהיא מטפלת בי".

"משחררת את החיים לקרות"

בהמשך הפוסט התייחסה בן ארי לשינוי בתפיסת החינוך והאמהות שלה ככל שהילדים גדלים: "הילדים אומרים לי, אמא, נגמר לך הכוח לחנך. אני מנסה להסביר להם שהתבגרתי. דאגתי להתניע את הגנרטור ומעכשיו זה לטעת בחיים רגש טוב, אמת, אהבה ותפילה ולתת לדברים לקרות בלי קביעה אישית. זה לא שאני נכנעת כי הם לא שמים עלי, אלא שהם מספיק איתנים ללכת את הדרך מבלי שאסחוב אותם בעגלה. זה לא שנגמר לי הכוח לשיר להם שיר ערש כמו פעם, אלא שהיום הם שרים לי. לא שבעתי מלספר סיפורים, פשוט היום הם כולם מספרים לי".