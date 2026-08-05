הותר לפרסום: רס"ן הראל בירנשטוק הי”ד נפל בלבנון

נר נשמה ( חיים גולדברג סרוגים (1) )

ברוך דיין האמת. המועצה האזורית גוש עציון מודיעה בצער על נפילתו של רס"ן הראל בירנשטוק הי”ד בן 34 מנוקדים, בנם של שלמה ויונת מנווה דניאל ונכד לנחמה בירנשטוק מאפרת.

הראל נפל בקרב בלבנון. בן 34 במותו. בישוב נווה דניאל ספדו לו: "הראל, בן 34, עלם חמודות ומפקד נערץ שחיוכו לא מש מפניו, נפל על הגנת העם והארץ בקרב בלבנון. לב כולנו עם משפחתו, הוריו שלמה ויונת, אשתו אליה, אחיו, אחיותיו, ילדיו וכל המשפחה.". פרטי ההלוויה יימסרו בהמשך.

מודעת האבל של המועצה ( ללא )

האירוע בו נפל בירנשטוק הי"ד התרחש בצהריים במג'דל זון בגזרה המערבית של דרום לבנון, בתוך השטח הצהוב.

בתגובה לאירוע, החל צה"ל להפגיז מטרות באזור דרום לבנון, אך הדרג המדיני בלם תגובה חריפה יותר בשל לחצים אמריקניים וחשש מפני קריסת הפסקת האש בלבנון שתשפיע גם על המצב במפרץ הפרסי.