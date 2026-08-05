טירוף ביציע: מאבטח היכה אוהדים במוט ברזל

המאבטח מכה אוהד במוט ברזל ( שימוש לפי סעיף 27א )

שוב תגרה מכוערת במגרש הכדורגל, אבל הפעם, המאבטחים הם אלה שהיכו את האוהדים.

במחצית המשחק גביע הטוטו בין הפועל פ"ת למכבי נתניה באצטדיון המושבה בפ"ת החלה קטטה ביציע, בין האוהדים לכוח האבטחה.