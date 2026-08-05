טירוף ביציע: מאבטח היכה אוהדים במוט ברזל

שוב תגרה מכוערת במגרש הכדורגל, אבל הפעם, המאבטחים הם אלה שהיכו את האוהדים.
במחצית המשחק גביע הטוטו בין הפועל פ"ת למכבי נתניה באצטדיון המושבה בפ"ת החלה קטטה ביציע, בין האוהדים לכוח האבטחה.
אחד המאבטחים נצפה כשהוא מכה במוט ברזל בראשו של אוהד. האוהד פתח את הראש ופונה לבית החולים במצב קל. שאר המאבטחים נאלצו לברוח מפני ההמון של האוהדים והמשטרה נאלצה לתפוס פיקוד על האירוע.
מהמשטרה נמסר: "במהלך הפסקת המחצית, שהשחקנים והשופטים שהו בחדרי ההלבשה, זיהו השוטרים קטטה ביציע של הפועל פ"ת בין אוהדי הקבוצה לכח האבטחה האזרחי שהיה פרוס לאורך כר הדשא.
כתוצאה מהקטטה נפגע אדם במצב קל, עפ"י גורמי הרפואה ופונה למרכז הרפואי הסמוך.
השוטרים התערבו באופן מיידי, עכבו לחקירה מספר חשודים המעורבים באירוע, והשיבו את הסדר במקום. עם זיהוי הקטטה מפקד המשטרה שנכח באצטדיון לקח את האחריות על המשך ניהול האירוע ממנהל אירוע הספורט, השיב את הסדר על כנו והמשחק המשיך כסדרו. החקירה נמשכת".