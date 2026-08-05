אלי ישי שוקל קאמבק פוליטי: זו המפלגה שאיתה הוא במגעים

אלי ישי ( נועם רבקין/פלאש90 )

יו"ר ש"ס לשעבר אלי ישי שוקל בימים אלו חזרה לחיים הפוליטיים והתמודדות בבחירות הקרובות, כך דווח הערב (רביעי) בחדשות 12. על פי הדיווח, ישי נמצא במגעים עם המפלגה החרדית החדשה, "הציבור החרדי", וכבר התקיימו מספר פגישות בין הצדדים.

ישי עמד בראש מפלגת ש"ס במשך 14 שנה, עד שעזב את המפלגה בשנת 2013. כעת הוא בוחן ברצינות אפשרות לשוב למערכת הפוליטית, הפעם במסגרת המפלגה החדשה שמבקשת לפנות בעיקר לציבור החרדי העובד. מפלגת "הציבור החרדי" תומכת בגיוס לצה"ל של מי שאינו לומד תורה, וכן בקידום מערכת החינוך הממלכתי חרדי. לפי הדיווח, במפלגה בוחנים את האפשרות לפנות גם לציבור מאוכזבי ש"ס, על רקע הירידה של המפלגה בסקרים. המגעים עם ישי מתקיימים גם לנוכח ההבדלים בין עמדותיו לבין הקו שמציגה כיום ש"ס, בין היתר בסוגיית הגיוס ובנושאים נוספים. בשלב זה לא ברור מה יהיה מקומו של ישי במפלגה החדשה, אם יחליט לבסוף להצטרף אליה ולהתמודד בבחירות.

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זו לא תהיה הפעם הראשונה שבה ישי מתמודד מחוץ לש"ס. בשנת 2015 הוא רץ לכנסת במסגרת מפלגה עצמאית, אך לא הצליח לעבור את אחוז החסימה. למרות זאת, הרשימה זכתה אז בכ-125 אלף קולות.

על פי הדיווח, בסקרים פנימיים שנערכו נרשמה תמיכה באפשרות של שילוב ישי במהלך הפוליטי החדש. עם זאת, המגעים טרם הבשילו להסכם והחלטה סופית עדיין לא התקבלה.

אלי ישי ואנשי מפלגת "הציבור החרדי" התבקשו להתייחס לדיווח, אך בחרו שלא למסור תגובה.