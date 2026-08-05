לא מפתיע: אנשי איזנקוט ליוו הקמת מפלגה חרדית חדשה

חשיפה פוליטית שפורסמה הערב (רביעי) על ידי הכתב הפוליטי שחר גליק במהדורה המרכזית של כאן חדשות, מצביעה על מעורבות לכאורה של מקורבי גדי איזנקוט בהקמת מפלגת "הציבור החרדי", הפונה לציבור החרדי הליברלי.

על פי הדיווח, מקורביו של איזנקוט ליוו מאחורי הקלעים את תהליך הקמתה של המפלגה והיו מעורבים בגיבוש התשתית והאסטרטגיה שלה. בין השמות שהוזכרו נמצאים רונן מנליס ורונן אביאני, שתוארו כאנשים הקרובים לאיזנקוט.

לפי החשיפה, השניים היו מעורבים כבר בשלבים הראשונים של הקמת המפלגה. עוד דווח כי אביאני הביע בשיחות סגורות ספק בנוגע ליכולתה של "הציבור החרדי" לעבור את אחוז החסימה.

בנוסף נטען כי ענבר הרוש גיטי, מועמדת ברשימתו של איזנקוט, נמצאת בקשר עם אנשי המפלגה ועם חלק מתורמיה.

הדיווח מעורר שאלות בנוגע למעורבות של אנשי איזנקוט במפלגה החדשה, ולתרחיש שבו התמודדותה תשפיע על חלוקת הקולות בקרב הציבור החרדי. לפי החשיפה, ההערכות הן שהמפלגה אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה, ולכן עלתה האפשרות כי התמודדותה עשויה לפצל את ההצבעה החרדית ולהוביל לאובדן קולות.

בסיעת "הציבור החרדי" דחו בתוקף את הפרסום ומסרו: "לא היו דברים מעולם. צר לנו כי הכתב בחר לעלות עם מידע שגוי. יודגש כי רונן מנליס, רונן אביאני, וענבר גיטי, מעולם לא ייעצו לסיעת 'הציבור החרדי'. כל טענה אחרת עולה כדי דיבה חמורה".

עוד הוסיפו במפלגה: "סיעת הציבור החרדי, קמה מתוך זעקה של עשרות אלפי חרדים המבקשים ייצוג, תוך היצמדות לגוש ומחנה הימין".

לסיום תקפו במפלגה: "חבורת עסקנים מבועתים מהמפלגות החרדיות, אשר שמו את כל יהבם בפירוק גוש הימין, ומצויים בפאניקה, עסוקים בלפזר שקרים במקום להסתכל לבעיות המהותיות בחברה החרדית בלבן של העיניים, לא נירתע".