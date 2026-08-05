סקר דרמטי: איזנקוט בצמרת, מנסור עבאס שובר שיאים

הסקרים החדשים מגיבים לאיחודים, לשיבוצים ולמפלגות החדשות המוקמות מידי יום. מפלגות המרכז/ימין הקטנות שותות מנדטים מגוש נתניהו, ואיזנקוט כבר עומד בראש עם מספר המנדטים הגדול ביותר.

על פי הסקר החדש של חדשות 13, האיחודים והשיבוצים החדשים בגוש השמאל, והקמת המפלגות הקטנות במרכז ובימין מחלישה את המפלגות הלאומיות, ומביאה את מפלגת רע"מ להישגים חסרי תקדים.

התוצאות אילו הבחירות היו מתקיימות היום: ישר! 23 מנדטים, הליכוד 22 מנדטים, ביחד 13 מנדטים, ישראל ביתנו 11 מנדטים, הדמוקרטים 11 מנדטים, עוצמה יהודית 9 מנדטים, יהדות התורה 8 מנדטים, ש"ס 7 מנדטים, חד"ש-תע"ל 6 מנדטים, הציונות הדתית 5 מנדטים, רע"מ 5 מנדטים.

הפרטים הקטנים: על פי סקר זה, מפלגתם של טרופר והנדל לא עוברת את אחוז החסימה, גוש איזנקוט עם 58 מנדטים, גוש נתניהו 51, בנט וש"ס מתמידים במגמת היחלשות.

תרחיש מפתיע שמגלה הסקר, הוא במידה ואכן יואב סגלוביץ' ישובץ במפלגתו של מנסור עבאס, רע"מ תזנק מחמישה מנדטים ל-7, נתון חסר תקדים למפלגה שצפוי לתת לה משקל משמעותי בכנסת הבאה.