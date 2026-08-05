אחרי שעזב את הליכוד: זו המפלגה החדשה של דן אילוז 

דן אילוז ( דן אילוז בדיון (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) )

חבר הכנסת דן אילוז מצטרף לישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן וישובץ במקום ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. כך פרסם הערב (רביעי) הפרשן הפוליטי עמית סגל.

המעבר מגיע לאחר שאילוז הצביע נגד חוקי החרדים ועזב את הליכוד. בהודעת ישראל ביתנו נמסר כי במהלך כהונתו בכנסת הוא הוביל בוועדת החוץ והביטחון את המאבק נגד מה שהמפלגה מכנה "חוק ההשתמטות". בישראל ביתנו טענו כי אילוז שילם מחיר אישי ופוליטי בשל עמדתו, כאשר הודח מוועדות ונמנעה ממנו האפשרות להגיש הצעות חוק. עוד ציינו כי פעל לקידום שוק חופשי ולמאבק ביוקר המחיה.

דן אילוז ואביגדור ליברמן ( צילום: מפלגת ישראל ביתנו )

אילוז הסביר את החלטתו להצטרף למפלגה: "אני מצטרף לישראל ביתנו משום שזו המפלגה שמייצגת היום את הערכים הלאומיים והליברליים שבהם אני מאמין".

לדבריו, שיתוף הפעולה עם אנשי ישראל ביתנו החל עוד במאבק נגד חוקי הגיוס: "בקדנציה הזאת אני ניהלתי את המאבק נגד חוק ההשתמטות ביחד עם חברי הכנסת של ישראל ביתנו".

אילוז הפנה מתקפה חריפה כלפי מפלגתו הקודמת וכלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו: "לצערי, הליכוד הפך להיות קבלן ביצוע של דרעי וגולדקנופף. נתניהו כשל בהנהגת המדינה, והוא צריך לקחת אחריות וללכת הביתה".

בהמשך פנה ישירות למצביעי הליכוד ואמר: "אני קורא לכל הליכודניקים, מי שרוצה ימין אמיתי צריך להצביע לישראל ביתנו".

אילוז הביע תמיכה מפורשת במועמדותו של ליברמן לראשות הממשלה: "אביגדור ליברמן הוא מנהיג חזק, מנוסה ועקבי, שעומד תמיד על עקרונותיו, גם כשזה כרוך במחיר פוליטי".

לדבריו, "ישראל ביתנו היא הבית של כל מי שמאמין בציונות, באחריות לאומית ובמדינה יהודית, ציונית וליברלית. מי שמאמין בדרכם של ז'בוטינסקי ובגין, מצביע ישראל ביתנו".

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במפלגה הציגו גם את הרקע של אילוז. הוא עורך דין במקצועו, עלה לישראל מקנדה, התגייס לצה"ל ולאחר שחרורו החל לפעול בשירות הציבורי. הוא עבד במשרד החוץ, כיהן כחבר מועצת העיר ירושלים ובהמשך נבחר לכנסת מטעם הליכוד.

בישראל ביתנו ציינו כי אילוז היה שותף לקידום החוק להפסקת פעילות אונר"א יחד עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, החוק האוסר פתיחת קונסוליות זרות בירושלים וההצעה להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, שאותה הוביל יחד עם חבר הכנסת עודד פורר.

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן בירך על הצטרפותו: "דן הוא אדם ערכי שהוכיח לאורך דרכו הציבורית אומץ, יושרה ונכונות לשלם מחיר אישי כדי לעמוד על עקרונותיו, ובראשם המאבק נגד חוק ההשתמטות והדרישה לשוויון בנטל".