דיווח: הדרג המדיני בלם תגובה עוצמתית בלבנון

הדרג המדיני בלם הערב (רביעי) תוכנית של צה"ל לתגובה עוצמתית בלבנון, בעקבות הפרה שאירעה מוקדם יותר בגזרה. כך דיווח הפרשן הצבאי יוסי יהושוע, שהדגיש כי בשלב זה לא ניתן לפרסם את פרטי האירוע שהוביל לדיונים.

על פי הדיווח, צה"ל ביקש להגיב באופן משמעותי יותר על ההפרה, אך הדרג המדיני עצר את התוכנית המקורית. ההחלטה התקבלה ככל הנראה בעקבות שיקולים הקשורים ללחץ אמריקאי.

במערכת הביטחון ובדרג המדיני ממשיכים לקיים דיונים בנוגע להיקף התגובה. הדיונים מתקיימים גם מול ראש הממשלה, במטרה לקבל אישור להרחבת הפעילות הצבאית בגזרה.

יהושוע הזכיר כי בשבוע שעבר התרחשה היתקלות של לוחמי יחידת אגוז באזור הליטני, שבמהלכה היו פצועים. לדבריו, גם לאחר אותו אירוע לא בוצעה תקיפה משמעותית בתגובה.

התקיפה שביצע צה"ל הפעם הוגדרה בדיווח כמינורית ולא משמעותית ביחס לתוכנית המקורית שגובשה בצבא. במערכת הביטחון קיים תסכול רב מהתנהלותו של צבא לבנון ומהיקף פעילותו באזור.

לפי הדיווח, הפעולות שמבצע צבא לבנון במרחב אינן משמעותיות. באזור שבו תקף צה"ל לא נרשמה כלל פעילות של הצבא הלבנוני, וגם במרחב שבו מתקיים הפיילוט לא זוהתה פעולה ממשית מצידו.

המתיחות בגבול הצפון נמשכת בשעה שהדרג הצבאי והדרג המדיני דנים בצעדים הבאים. בצה"ל ביקשו כאמור להגיב בעוצמה רבה יותר, אך בשלב זה לא ניתן אישור למימוש התוכנית המקורית.

לדברי יהושוע, ההתפתחויות האחרונות והיעדר הפעילות המשמעותית מצד צבא לבנון מובילים למסקנה כי הזירה הלבנונית ממשיכה להתחמם. מערכת הביטחון ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות בגזרה, במקביל לדיונים על הרחבת התגובה.