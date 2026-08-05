הרמטכ"ל מזהיר: לא נאפשר עוד איום כמו ה-7 באוקטובר

הרמטכ"ל אייל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) סיור ברצועת עזה והבהיר כי צה"ל ימשיך לפעול נגד חמאס ולרדוף את כל מי שהשתתף בתכנון ובביצוע טבח 7 באוקטובר.

בסיור השתתפו מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 99 תת־אלוף אלעד צורי, מפקד אוגדת עזה תת־אלוף לירון בטיטו ומפקדים נוספים.

הרמטכע"ל בסיור ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך הביקור סקרו מפקדי הגדודים בפני הרמטכ"ל את תמונת המצב המבצעית. לאחר מכן קיים זמיר שיחה עם מפקדי האוגדות והחטיבות הפועלות במרחב והביע את הערכתו ללוחמים ולמפקדים.

"אנחנו מיישמים את תפיסת הביטחון שהגדרנו, לא רק כאן, אלא לאורך כל גבולותיה של מדינת ישראל", אמר זמיר. "צה"ל נמצא בחזית, לפני היישובים ולפני התושבים, כדי להגן עליהם".

בהתייחסו ללחימה ברצועה אמר: "ברצועת עזה פגענו בחמאס, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית. צה"ל ימשיך לפעול ביוזמה וימשיך לפעול לפי העיקרון אותו קבענו, להסיר איומים ובכל מצב להגן על היישובים ועל התושבים, ולשמור על ביטחונם".

הרמטכ"ל הדגיש כי צה"ל לא יאפשר חזרה למציאות שקדמה לטבח: "לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו אותו ב־7 באוקטובר".

זמיר התייחס גם למערכה בזירות הנוספות ואמר: "החזית בעזה היא חלק ממערכה רב־זירתית. בשבוע שעבר פגשתי את הכוחות בדרום לבנון, וכאן אני רואה את אותה הרוח, רוח של יוזמה, של התקפיות ושל מחויבות למשימה".

בהמשך התייחס למרדף אחר מחבלי הנוחבה וכל מי שהיה מעורב בטבח. "התמונות מהיישובים, משפחת ביבס, התצפיתניות וכל קורבנות טבח ה־7 באוקטובר עומדות לנגד עינינו בכל יום", אמר.

הרמטכ"ל הוסיף: "נמשיך לרדוף את האחראים, ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק בטבח, במוקדם או במאוחר. זוהי משימה קבועה ומתמשכת".

בסיום דבריו התחייב זמיר להמשיך לפעול להגנת יישובי העוטף ותושביהם: "שינינו את תמונת המצב הביטחונית באופן מהותי, ונמשיך לפעול כדי להבטיח שצה"ל יעמוד בחזית היישובים, יגן על היישובים ועל התושבים, וישמור על ביטחונם".