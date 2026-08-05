"לא יעזור להם": בן גביר במתקפה על טרופר והנדל

איתמר בן גביר נגד מחאת הימין: המג"ד לא אשם ( תומר ניוברג/פלאש 90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף הערב (רביעי) את חילי טרופר ויועז הנדל, לאחר שמפלגת "בית ציוני, המילואימניקים" הודיעה כי תדרוש את המשרד לביטחון לאומי עבור הנדל כתנאי להצטרפותה לממשלה הבאה.

בן גביר קשר בין הדרישה לבין כהונתם של השניים בממשלת בנט ולפיד, וטען כי הם מבקשים לבטל את המהלכים שקידם במשרד במהלך כהונתו. "אני שומע שהחברים מממשלת בנט-עבאס, הנדל&טרופר, שהיו שותפים בשערוריית הקפאת האכיפה בנגב, ביטול הנטיעות, עצירת מלגות ללוחמי צה"ל והעברת 50 מיליארד לתנועה האיסלאמית, רוצים חזרה לידיהם את המשרד לביטחון לאומי", אמר בן גביר. לדבריו, מטרתם של טרופר והנדל אינה מסתכמת בקבלת התיק, אלא בשינוי המדיניות שהוביל מאז כניסתו למשרד. "הם לא סתם רוצים את המשרד לביטחון לאומי, הם רוצים למחוק את הרפורמות שהעברנו", טען.

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בן גביר פירט את הצעדים שלטענתו השניים יבקשו לבטל: "להחזיר את הקייטנה למחבלים, להפסיק את ההריסות של הבניה הבלתי חוקית בנגב, לבטל את המינויים החשובים של מפקדי המחוזות במשטרה ובשב"ס, לבטל את מאות אלפי הרישיונות לנשק, ולהחזיר את המשטרה לכלי פוליטי בידי השמאל".

בסיום דבריו הצהיר בן גביר כי אינו מתכוון לוותר על התיק גם לאחר הבחירות: "לא יעזור להם, עוצמה יהודית תמשיך להחזיק במשרד הזה גם בממשלה הבאה".

המתקפה מגיעה לאחר שטרופר והנדל הציגו את "תוכנית מגן דוד" של מפלגתם. השניים הבהירו כי ייכנסו רק לממשלה ציונית, דרשו לחוקק חוק גיוס לפני הקמת הקואליציה והודיעו כי יבקשו למנות את הנדל לשר לביטחון לאומי.

הנדל הסביר כי הוא מבקש לקבל את המשרד משום שלדבריו ביטחון הפנים הוא "החזית השמינית שלנו ואנחנו מפסידים בה". כעת הופכת הדרישה הזו לאחד ממוקדי העימות הראשונים במערכת הבחירות.