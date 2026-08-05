טרופר והנדל מציבים תנאים: זה התיק שנדרוש בממשלה הבאה

חילי טרופר ויועז הנדל ( צילום: סרוגים )

מפלגת "בית ציוני, המילואימניקים" בראשות חילי טרופר ויועז הנדל השיקה הערב (רביעי) את קמפיין הבחירות שלה והציגה את "תוכנית מגן דוד", הכוללת שורת צעדים בתחומי החינוך, השירות השוויוני, המשילות, ההתיישבות, מערכת המשפט, יוקר המחיה ושיקום יישובי קו העימות.

במוקד ההכרזות עמדה דרישת המפלגה לחוקק חוק גיוס עוד לפני הקמת הממשלה הבאה. טרופר והנדל הבהירו כי ייכנסו רק לממשלה ציונית, וכי ידרשו לקבל את המשרד לביטחון לאומי עבור הנדל. "הכוח הפוליטי שהקמנו נועד לקחת את מה שהעם כבר יודע לעשות ולהפוך אותו לדרך שבה מובילים את המדינה", אמר טרופר. "יש אפשרות לדבר המיוחד שנבנה כאן: ישראלים שהאינטרס היחיד שלהם הוא טובת המדינה". בהתייחסותו לדרישה למנות את הנדל לשר לביטחון לאומי אמר טרופר: "אחרי שנים של דיבורים על משילות, בלי משילות. אחרי שנים של הבטחות גדולות, אבל עם רחובות מדממים, אלימות גואה ופשיעה משתוללת, הגיע הזמן למישהו שבא לעבוד, לא להצטלם. הגיע הזמן לדאוג לביטחון אישי, לא ללייקים בטיקטוק". הנדל הציג קו תקיף בסוגיות השירות והמשילות: "הסיפור של המדינה הזאת מתחיל ונגמר בהון האנושי שלה. באנשים שיצאו מהבית והצילו את המדינה בשבעה באוקטובר כשהממשלה הסתתרה בבונקרים".

חילי טרופר ( צילום: סרוגים )

לדבריו, "המשימה שלנו היא לפרק את האוטונומיות. מצד אחד מערב פרוע במגזר הערבי, מצד שני שטעטלים חרדים שרואים במדינה 'שלטון הכופרים'. לכל אזרח בישראל יש חובה לעשות משהו למען המדינה. לא תהיה יותר מציאות שבה יש זכויות בלי חובות".

הנדל הסביר כי בכוונתו לקבל את המשרד לביטחון לאומי משום שלדבריו: "זו החזית השמינית שלנו ואנחנו מפסידים בה".

שבעת התחומים של "תוכנית מגן דוד"

בתחום החינוך מתחייבת המפלגה להשקיע בגיל הרך, להעלות את שכר המורים הצעירים, להרחיב את העצמאות של מנהלי בתי הספר ולהתנות תקצוב ציבורי בלימודי ליבה.

בתחום השירות השוויוני מציעה המפלגה מודל של שירות צבאי, לאומי או אזרחי לכל אזרח, לצד הרחבת ההטבות למשרתים והטלת סנקציות על מי שלא יישא בנטל.

בתחום ההתיישבות מבטיחה המפלגה לגבש בתוך 90 ימים תוכנית לחיזוק הגליל, הנגב, בקעת הירדן, יהודה ושומרון ויישובי קו העימות. זאת לצד הרחבת ההתיישבות החוקית.

טרופר מציג את תוכנית המפלגה ( צילום: סרוגים )

בתחום יוקר המחיה מציעה התוכנית להגביר את התחרות, לפרק מונופולים, להפחית רגולציה ולסייע למשפחות עובדות ולמשרתי המילואים.

בתחום המשפט והמשטר מתחייבת המפלגה לקדם "חוקה ציונית", להסדיר את היחסים בין הרשויות, לבצע תיקונים במערכת המשפט, לחזק את שלטון החוק ולהגביל את כהונת נבחרי הציבור.

בתחום המשילות מציעה המפלגה להקים חטיבה ייעודית בשב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית, להקים רשות משילות תחת המשרד לביטחון לאומי, להחמיר את הענישה ולהרחיב את המאבק בפשיעה החקלאית.

עוד מתחייבת המפלגה לאשר בתוך 90 ימים תוכנית מקיפה לשיקום יישובי הצפון, עוטף עזה ושאר יישובי קו העימות, לצד הרחבת המענים למשפחות שכולות, למפונים ולנפגעי המלחמה.

חילי טרופר ( צילום: סרוגים )

הדברים שנחשפו בסרוגים

חלק מהעמדות שהוצגו כבר נחשפו בריאיון מיוחד שהעניק טרופר ל"אולפן סרוגים" לפני כשבוע. בריאיון אמר כי לא יישב בממשלה שתחלק את ארץ ישראל והדגיש: "מפעל ההתיישבות חשוב, ואנחנו נחזק אותו". לדבריו, פינוי יישובים ביהודה ושומרון אינו עומד על הפרק.

בסוגיית גיוס החרדים אמר טרופר כי הוא תומך בסנקציות כלכליות על מי שאינו משרת, אך מתנגד לסנקציות פליליות. "אם בחרת לא לשרת, אני לא אממן אותך", אמר, והבהיר כי לא יסכים להצטרף לממשלה שתמשיך את מודל "תורתו אומנותו".

בנוגע למערכת המשפט אמר טרופר כי נדרשים בה תיקונים. הוא סיפר כי בתקופת כהונתו כשר "הכוח של היועצת המשפטית במשרד שלי היה מוגזם, ולא הצלחתי לפטר אותה", וקרא להסדיר את מעמד היועצים המשפטיים באמצעות חוק יסוד: החקיקה. לצד זאת, הבהיר כי הוא מתנגד לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה וסבור שהשינויים צריכים להתקבל בהסכמה רחבה.