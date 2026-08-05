"דוד ביטן שהתנגד ישלם על זה מחיר כבד בפריימריז"

לקראת הפריימריז בליכוד, שייערכו ב־17 באוגוסט, התייחס היום (רביעי) חבר מרכז המפלגה מוטי אוחנה למאבקים הפנימיים סביב השריונים ולהרכב הרשימה לכנסת. בריאיון ל"תא הכתבים" הוא העריך כי הרשימה תעבור שינויים משמעותיים והזהיר כי מי שהתנגד לכניסת מועמדים חדשים עלול לשלם על כך בקלפי.

הפריימריז מתקיימים על רקע המתיחות סביב מספר השריונים והחלטת בית הדין של הליכוד, שתמנע מחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. לדברי אוחנה, מתפקדי המפלגה מעוניינים לשמור על אופייה הדמוקרטי של התנועה ולהכניס לרשימה גם פנים חדשות.

"האנשים בליכוד, טבוע בהם החלק הדמוקרטי, רוצים לתת הזדמנות לאנשים חדשים", אמר אוחנה. בהתייחסותו לחבר הכנסת דוד ביטן הוסיף: "דוד ביטן שהתנגד ישלם על זה מחיר מחיר כבד בפריימריז".

אוחנה התייחס גם לשריון שניתן לחיים כץ ואמר: "זה המחיר שאנחנו משלמים בדמוקרטיה שלנו. חיים כץ אמור היה להתמודד עם כולם".

לדבריו, רשימת הליכוד צפויה לעבור מתיחת פנים, אך הוא מעריך שחברי הכנסת משה סעדה ואריאל קלנר יצליחו להיבחר גם ללא שריון במסגרת הרשימה הארצית, ולהשיג מקום שיאפשר להם לחזור לכנסת.

בנוגע לחברת הכנסת טלי גוטליב, אוחנה צופה הישג משמעותי במיוחד: "טלי גוטליב תהיה בצמרת כי היא חוצה דילים, אנשים ימחקו שמות אחרים כדי לשים אותה".

אוחנה נשאל גם על האפשרות שיאיר נתניהו יקבל שריון ברשימת הליכוד או יתמודד בפריימריז. לדבריו: "אני לא מאמין שיאיר נתניהו ישוריין. יכול להיות שהוא בחור מוכשר ושיש לו מקום ברשימה, אבל בשביל זה יש בחירות".

עוד הוסיף: "גם גלעד שרון התמודד בפריימריז והתקשר אליי שאבחר בו. אנשי הליכוד הם לא עדר, אם הוא ייבחר סימן שהם חושבים שהוא מתאים".

מנגד, חבר הכנסת ששון גואטה הציג עמדה אחרת בריאיון לתוכנית החדשות עם יניר קוזין. בהתייחסות לאפשרות שנתניהו ישריין את בנו אמר: "אם ראש הממשלה חושב לבוא ולשריין אותו, הוא ראש התנועה, לא אתנגד למה שהוא עושה. אבל אני לא מכיר את האירוע הזה".