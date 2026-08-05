הנערות שחצו ללבנון: "ניקח לכם את האדמה!" 

הנערות שחצו ללבנון ( ללא )

על רקע הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, חצו היום (ד'), כ-11 משפחות ועשרות בני נוער מתנועת 'עורי צפון' את גדר הגבול ועברו לצד הלבנוני, בדרישה להקמת יישוב במקום.

האירוע עדיין מתנהל מהשעה 16, ועשרות פעילים עדיין נמצאים בתוך שטח חבל הלבנון, בעקבות כך הצבא והמשטרה חסמו וסגרו את הכניסות והיציאות לכפר עג'ר.