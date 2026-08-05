הנערות שחצו ללבנון: "ניקח לכם את האדמה!" 

על רקע הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, חצו היום (ד'), כ-11 משפחות ועשרות בני נוער מתנועת 'עורי צפון' את גדר הגבול ועברו לצד הלבנוני, בדרישה להקמת יישוב במקום.
האירוע עדיין מתנהל מהשעה 16, ועשרות פעילים עדיין נמצאים בתוך שטח חבל הלבנון, בעקבות כך הצבא והמשטרה חסמו וסגרו את הכניסות והיציאות לכפר עג'ר.
הפעילים מקיימים טיול במעיינות הווזאני (עצ’אן), קבוצת מעיינות איתנים גדולים הנובעים בערוץ נחל שניר (החצבאני), ומהווים את מקור המים הקבוע היחיד שיוצר את זרימת המים המרכזית לנחל החצבאני.
בשבוע שעבר חצו מספר נערות את הגבול ורחצו בחצבאני. והתופעה נמשכת כבר כשנה, מאז הכרעת חיזבאללה בצפון.
במקביל תנועה אחרת בשם "חלוצי הבשן" עושים פעילות דומה בגבול סוריה.