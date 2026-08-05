אזעקת אמת: האנטישמי המוביל יכריז על ריצה לנשיאות

טאקר קרלסון, שדרן מוביל בעבר ברשת פוקס ניוז, מי שהיה בעברו גורם בעל משקל אדיר בימין האמריקאי השמרני, והפך במהלך השנים האחרונות לקול המוביל של הימין הבדלני והאנטישמי בארצות הברית בעל השפעה אדירה בחוגי הימין הקיצוני, צפוי להכריז תוך שעות על הקמת תנועת ימין קיצוני חדשה, יחד עם ריצה אפשרית לנשיאות.

הוא התחיל את דרכו בתור דמות אפורה יחסית בפוקס ניוז, ונחשב לכזה שתמיד מתאים את עצמו כדי להיות בצד הפופולרי של כל וויכוח פוליטי והיה 'קול המיינסרים' השמרני במשך מעל ל-20 שנים, אך לאחר שפוטר מפוקס ניוז במהלך שנת 2022 בעקבות האשמות בקשרים עמוקים אל השלטונות הרוסיים ודברור שלהם, יחד עם האשמות נוספות, פוטר מהרשת.

מאז, הקים קרלסון 'רשת' שידורים אינטרנטית בפלטפורמת X (לשעבר טוויטר) של אילון מאסק, בתוכנית הפך קרלסון את עורו במהרה, והשתנה אל דמות קיצונית, קונספירטיבית שמפיצה אמירות אנטישמיות מלאות שנאה מידי יום.

הוא מאשים את ישראל באופן תדיר בפיגועי מגדלי התאומים (9/11) בהתנקשות בנשיא קנדי בשנות ה-60 ומפיץ עוד אין ספור תפיסות אנטישמיות מובהקות, ומארח בתוכניתו מכחישי שואה ושונאי יהודים מוצהרים.

קרלסון, מגיע משושלת שמרנית מפוארת, אביו היה בכיר CIA, תומך ישראל מוצהר, ושדרן טלוויזיה מוביל לאחר פרישתו מארגון הביון, טאקר התחיל את דרכו בנעליי אביו. על פי הודאתו שלו עצמו, טאקר ניסה להתקבל לאחר סיום לימודיו ב-1992 גם הוא אל ה-CIA אך נדחה.

על פי תחקיר שבוצע, מועמדותו נדחתה לאחר שפרופיל אישיותיו שנבנה בזמן מבחניו הצביע על טאקר כ-"דברן, רברבן וחסר יכולות התמודדות עם סמכות ופקודות". לאחר שנדחה, למרות קשיים ביחסים בין השניים סייע לו אביו להיכנס לעולם התקשורת.

לאורך השנתיים האחרונות, אסף סביבו קרלסון שורה של גורמים נבחרים, פקידי ממשל ומשפיענים שונאי ישראל, איתם גיבש סוג של 'תנועת מחתרת' בתוך הממסד הרפובליקני.

בתוכה אנשים כמו ג'ו קנט, ששירת תחת זרוע המודיעין של הבית הלבן והתפטר במחאה על המלחמה עם איראן, במכתב התפטרותו טען כי אישתו, שמתה כחיילת אמריקאית בסוריה בפיגוע של דאע"ש 'מתה בגלל ישראל'.

בנוסף אליו, גם מרג'רי טיילר גרין, חברת קונגרס לשעבר שהתבטאה באנטישמיות שורה של פעמים, כמו להאשים את ישראל בהצתת שריפות ברחבי ארצות הברית בעזרת 'לייזר יהודי'.

גם חבר הקונגרס המכהן, תומאס מאסי, שיוחלף בסוף הקדנציה הקרוב לאחר הפסד בפריימריז הרפובליקני, התבטא רבות נגד ישראל, והאשים אותה בשורה של האשמות.

כעת, קרלסון צפוי להודיע כבר הלילה על הקמת תנועה פוליטית חדשה, שתורכב מאותם דמויות קצה של הימין האנטישמי, ושנאת ישראל צפויה להיות חלק בולט במצע שלהם.

גם במידה ותנועה זו לא תצליח לכבוש את הבית הלבן, והיא איננה צפויה להצליח בכך, מדובר על אזעקת אמת לישראל ולעם היהודי בכלל. טאקר קרלסון הוא גורם פוליטי ממולח ביותר, ועצם העובדה שהוא שוקל בכלל את המהלך, מצביעה על כך שבחן אותו ומצא קונים לאידיאולוגיה אותה הוא מתכנן לקדם.

סביר מאוד להניח, שעצם הקמת התנועה, תלחץ על גורמים רפובליקניים להיות ביקורתיים יותר כלפי ישראל, וייתכן כי זו היא בעצמם מטרת המהלך האמיתית, אך מדובר בכל מקרה לסכנה כבדה לישראל.

חברים בבית הלבן הם כבר אינם דבר מובן מאליו, דורם של ג'ו ביידן ודונלד טראמפ מוחלף מידי יום, על ידי גורמים יותר ויותר עוינים כלפי ישראל.