האיראנים חוגגים: ההסכם מוכן, הכל תלוי בטראמפ

גורמים איראניים רשמיים מוסרים כי ההסכם בין המשטר האיראני לבין השלטונות בעומאן לפתיחת מצרי הורמוז, אפקטיבית תחת שליטה איראנית, קרוב מתמיד לחתימה.

על פי שיחות של בכירים איראניים עם גורמי תקשורת ערביים, כל הנושאים השנויים במחלוקת סוכמו, וכי החסמים בדרך להסכם הוסרו במרביתם, וכי כעת הכל תלוי בכך שהנשיא טראמפ ייתן את ברכתו להסכם, גם אם זה יהיה רק בשתיקתו בנוגע לתנאיו.

על פי האיראניים, 'המאפיינים הגאוגרפיים' של ההסכם שכוללים את מסלולי השיט המאושרים ומנגנוני הבידוק והשליטה של משמרות המהפכה סוכמו באופן מלא, וכי נותרו עוד סוגיה מינורית אחת או שתיים.

דוברות משרד החוץ האיראני אף הודיע באופן רשמי כי הודעה משותפת של עומאן ואיראן בנושא צפויה תוך שעות בודדות, וכי הכל תלוי בכך ש'גורמים שלישיים' ישמרו על שתיקה בנושא, ברמז ברור לארה"ב והנשיא טראמפ, לא יפעלו לשבש את ההסכם ויקבלו את תוכנו.

על פי פרסומים מהימים האחרונים, הנשיא טראמפ והבית הלבן 'מעוניינים בעסקה בכל מחיר' ומאפשרים לאיראנים לקבל וויתורים משמעותיים ושליטה כמעט מוחלטת במצר הקריטי.

במסגרת ההסכם צפוי מנגנון פיקוח איראני על תנועת הספינות אל תוך ומחוץ להרומוז והמפרץ הפרסי, עד כה לא ברור אם איראן תגבה עמלות על השימוש בנתיב.