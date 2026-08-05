אבל בעולם הכדורגל: שמעון צ'רנוחה הלך לעולמו בגיל 78

כדורגלן העבר שמעון צ'רנוחה, מהשחקנים הבולטים של בית"ר ירושלים בשנות ה־60 והראשון משחקני המועדון ששיחק בנבחרת ישראל, הלך לעולמו היום (רביעי) בגיל 78.

צ'רנוחה נולד בירושלים ב־10 במאי 1948 למשפחה יהודית ממוצא אוקראיני. הוריו היו ניצולי שואה שנפגשו במחנה עקורים בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה. אביו איבד באושוויץ את אשתו וארבעת ילדיו, ואמו יצאה מהמחנה עם אחת מבנותיה. המשפחה עלתה לישראל כשהיה בן תשעה חודשים.

את דרכו בכדורגל החל במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים. כבר בגיל 15 העלה אותו המאמן סמואל רזניק לקבוצה הבוגרת, לאחר שהתרשם מיכולתו. בהמשך קיבל צ'רנוחה תפקיד מרכזי בהגנת בית"ר ושיחק לצד ראול גלר, אודי רובוביץ', חיים אזולאי ויצחק מונסה.

בתחילת דרכו שיחקה בית"ר בליגה השנייה, וצ'רנוחה היה שותף לעלייתה לליגה הראשונה בתום העונה הכפולה של 1966/68. הוא נודע כבלם קשוח במיוחד, שבנה לעצמו תדמית מאיימת כחלק מסגנון המשחק שלו מול חלוצי היריבות.

שמו הפך למוכר גם מחוץ למגרשי הכדורגל, לאחר שהוזכר במערכון "אופסייד סטורי" של הגשש החיוור. במהלך המשפט שבמרכז המערכון, השופט מתפרץ לעבר שופט הכדורגל ואומר: "יא דביל, הייתי במשחק, צ'רנוחה לא היה באופסייד, זה היה גול, אמא שלך באופסייד".

שנים לאחר מכן סיפר צ'רנוחה כי האזכור במערכון היה עבורו "כבוד גדול", וכי אנשים עדיין זכרו את הקטע המפורסם. בריאיון ל־ynet אמר כי עצם הופעת שמו במערכון המיתולוגי של הגשש החיוור הייתה מבחינתו מחמאה גדולה.

ב־10 בינואר 1968 ערך צ'רנוחה את הופעת הבכורה שלו בנבחרת ישראל במשחק נגד בלגיה. בכך הפך לשחקן הראשון של בית"ר ירושלים שלבש את מדי הנבחרת הלאומית.

את מרבית קריירת המשחק שלו העביר בבית"ר ירושלים, למעט תקופה במכבי נתניה. במדי נתניה זכה באליפות המדינה בעונת 1970/71, התואר היחיד בקריירה שלו. לאחר חילוקי דעות עם יו"ר בית"ר יהושע מצא, עזב את המועדון ועבר לשמשון תל אביב.

לאחר פרישתו התרחק צ'רנוחה מהכדורגל למספר שנים, אך בהמשך שב לבית"ר כמאמן במחלקת הנוער. הוא נודע במשמעת הקפדנית שהנהיג והוביל את קבוצת הנוער לעונה שבה ניצחה ב־25 מתוך 26 משחקים וסיימה משחק נוסף בתיקו. בין השחקנים שאימן היו אבירם ברוכיאן ועמית בן שושן.

בהמשך אימן גם את הפועל מבשרת ציון. צ'רנוחה הותיר אחריו ארבעה בנים ו־16 נכדים.