טראמפ תוקף: "קומוניסט שונא יהודים וישראל!"

הנשיא טראמפ 'חגג' בציניות את זכייתו של עבדול אל-סייד בפריימריז הדמוקרטים לסנאט, ופתח במתקפה כנגדו וכנגד המפלגה הדמוקרטית, בין דבריו תקף טראמפ את סייד, שהתבטא רבות נגד מדינת ישראל ועצם קיומה, בהיותו שונא יהודים.

אל-סייד, שנולד תחת השם עבדולרחמן מוחמד אל-סאייד, זכה רשמית ובפער משמעותי במועמדות הדמוקרטית לסנאט של מדינת מישיגן לאחר קרב אלקטורלי ממשוך, שרבים צפו בו כסממן לעתידה של המפלגה הדמוקרטית.

מול סייד, שמגיע מהקצה השמאלי ביותר של המפלגה הדמוקרטית, וחבר בתנועת הקצה DSA (התנועה הסוציאל דמוקרטית) בה חבר גם ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, התמודדו שני מועמדי 'מיינסטרים' דמוקרטים שהובסו בפער רחב, תנועת DSA שעד עכשיו נחשבה לגורם שולי בפוליטיקה האמריקאית, אך כעת, עם זכייתו של סייד, נראית כתנועה שהופכת להיות המצפן המוביל של המפלגה הדמוקרטית בפוליטקה המקומית וכעת גם ברמה הלאומית, וגורמים איסלאמיים מהווים בה בעת הנוכחית כוח משמעותי.

אל-סייד התבטא רבות נגד ישראל, כפר בזכות קיומה של ישראל והציונות, והסביר לאחרונה בנאום: "ישראל איננה היהדות, היא איננה מסמלת יהודים, אפשר לאהוב יהודים ולהתנגד לישראל באופן בוער".

טראמפ יצא כנגד סייד וזכייתו ברשתות החברתיות ותיאר את ניצחנו כך: "חדשות נהדרות לרפובליקנים, אל סייד, קומוניסט לוזר ששונא יהודים וישראל, הוא הזוכה המיועד במירוץ בין הסוציאליסטים, עכשיו המדיניות של ה'טיפשוקרטים' יהפכו לאפילו יותר גרועות".