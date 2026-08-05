הנאשם בריגול עבור איראן טען: נמנע ממני 36 שעות בלי מזון

בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה אתמול (שלישי) לשירות בתי הסוהר לבדוק את טענותיו של הנאשם בפרשה הביטחונית בנוגע ליחס שקיבל במהלך העברתו ובזמן שהותו במעצר. בין היתר נטען כי נמנע ממנו מזון במשך 36 שעות וכי לא התאפשר לו להניח תפילין.

מדובר באזרח ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת, ונגדו הוגש כתב אישום בגין מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. לפי החקירה, הנאשם עמד בקשר עם אדם שהזדהה בפניו כגורם מודיעין איראני, ואף התבקש לסייע בגיוס חייל לקשר עם אותם גורמים.

בהחלטתו ציין השופט עודד מאור כי הנאשם העלה את הטענות יותר מפעם אחת במהלך הופעותיו בבית המשפט. תגובת שב"ס שנמסרה בעבר הייתה כי לא ידוע על תלונות שהגיש הנאשם, אך השופט קבע כי עצם העלאתן בבית המשפט מצדיקה בדיקה ראשונית.

השופט הבהיר במפורש כי בשלב זה לא נקבע אם הטענות נכונות: "אינני קובע כי תלונותיו של המשיב נכונות או אינן נכונות. עניינים אלה צריכים להיבדק".

בהמשך התייחס לטענה בנוגע למזון: "עוד שמעתי כי נמנע מהמשיב מזון משך 36 שעות. זו טענה שלא אמורה להישמע בידי עצור או בכלל בידי אף אחד".

השופט הדגיש כי הרשויות מחויבות לנהוג בעצורים באנושיות ולשמור על כבודם ועל גופם, גם כאשר מיוחסות להם עבירות חמורות. לדבריו, מעצר שולל את חירותו של אדם, אך אינו יכול לשמש אמצעי לענישה, השפלה או אלימות.

שב"ס התבקש לבדוק את הטענות ולהגיש הודעה לבית המשפט בתוך שבעה ימים. בנוסף, השופט הורה לאפשר לנאשם להניח תפילין מדי יום ולקיים שיחת טלפון עם סנגורו.

עניינו של הנאשם הועבר לקבלת תסקיר משירות המבחן. התסקיר יוגש עד 24 באוגוסט, והדיון הבא נקבע ל־25 באוגוסט בשעה 11:30. זהותו של הנאשם ויתר פרטי התיק נותרו חסויים.