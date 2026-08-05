אחרי התיעוד המדאיג: מרגלית צנעני בתגובה ראשונה לסערה סביבה

הופעתה של הזמרת מרגלית צנעני (מרגול) אמש (שלישי) באמפי פארק הרצליה עוררה דאגה מסוימת בקרב מעריציה. צנעני התארחה במופע של הזמר אברהם טל, אך עלתה לבמה כשהיא מתקשה בהליכה וביצעה את שיריה כשהיא יושבת על כסא לאורך כל האירוח.

בעקבות התהיות והחשש לשלומה, ממהרת הזמרת המוערכת להרגיע את הציבור ולהבהיר כי מדובר בעניין רפואי נקודתי בלבד.

"אותה המרגול, אותו הקול"

בשיחה עם אתר וואלה הסבירה צנעני את הסיבה לישיבתה על הבמה: "כן, אני יושבת על כסא. עברתי פרוצדורה רפואית בגב וקשה לי לעמוד, אבל זה לא משהו דרמטי חס ושלום".

צנעני הבהירה כי מצבה הרפואי אינו פוגע באיכות המופע או בחיבור שלה עם הקהל: "אני מכבדת את הקהל, יושבת על כסא גבוה, כולם רואים אותי ונהנים. אותה המרגול, אותו הקול, הכל בסדר. ההופעות מוצלחות מאוד. לא רק אני יושבת על כסא, גם זמרים אחרים".