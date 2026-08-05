נתניהו לבג"ץ: לא אפטר את בן גביר מתפקידו

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (רביעי) לבג"ץ כי הוא ממשיך לעמוד מאחורי מינויו של איתמר בן גביר לשר לביטחון לאומי. לדבריו, גם לאחר שבחן את האירועים שהוזכרו בעתירות וקיבל את התייחסותו המפורטת של השר, אין עילה להדיחו מתפקידו.

בתשובה שהוגשה לבית המשפט נכתב: "אחרי שראש הממשלה שקל את הדברים ואף לאחר קבלת התייחסות מפורטת מן השר בן גביר ביחס לאותם אירועים המוזכרים בעתירות, בתשובת היועצת לצו על תנאי ובהודעת העדכון, אין שינוי בעמדת ראש הממשלה שמינויו של השר בן גביר בתור השר לביטחון לאומי נעשה כדין וכי לא עומדת כל עילה להדחתו המנהלית או השיפוטית".

בכך דוחה נתניהו את הטענות שלפיהן האירועים שעלו במסגרת העתירות מצדיקים את סיום כהונתו של בן גביר. עמדת ראש הממשלה היא כי מינויו של השר נעשה כדין וכי אין בסיס להדחתו, הן בהחלטה מנהלית והן באמצעות התערבות של בית המשפט.

נזכיר כי העתירות נגד מינויו של בן גביר לשר לביטחון לאומי הוגשו מיד לאחר הקמת הממשלה. במסגרת הסכם שנערך בינו לבין היועצת המשפטית לממשלה נקבע כי בן גביר לא יתערב בפעילותה של המשטרה.

לאחר כשלוש שנים וחצי התחדש הדיון בעתירה. העותרים טוענים כי בן גביר מתערב במינוי קצינים בכירים ומשפיע על פעילות המשטרה, ובכך מפר למעשה את ההסכמות שנקבעו עם היועצת המשפטית לממשלה.

מנגד, בן גביר והממשלה דוחים את הטענות. לטענתם, הפעולות שהוזכרו במסגרת העתירות אינן מהוות הפרה של ההסכם, ואין בהן עילה המצדיקה את הדחתו של השר מתפקידו.

עוד טוענים בן גביר והממשלה כי אסור לבית המשפט העליון להתערב בפעילות הממשלה באופן הפוגע בעיקרון הפרדת הרשויות. לפי עמדה זו, ההכרעה בנוגע להמשך כהונתו של השר נתונה לראש הממשלה, שכאמור הודיע כי אינו מוצא עילה להדחתו.

כעת תיבחן עמדתו של נתניהו בידי שופטי בג"ץ במסגרת המשך הדיון בעתירות ובצו על תנאי שהוצא בהליך.