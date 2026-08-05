טראמפ נשבר? ארה"ב מסירה סנקציות מאיראן

ארצות הברית פתחה במהלך הסרת סנקציות משורה של גופים וארגונים איראניים, שהיו עד עכשיו תחת עיצומים כבדים, כך על פי דיווחים בתקשורת הבינלאומית.

על פי הדיווח בחדשות רויטרס, הממשל האמריקאי אישר שורה של הסרות עיצומים על גופים כלכליים ומסחריים באיראן, חלקם גם עם קשרים למשמרות המהפכה, ולא מדובר בפקיעת סנקציות שעבר תוקפן, אלא החלטה אקטיבית של הבית הלבן.

ייתכן כי מדובר בדרך לא ישירה של ממשל טראמפ להתמודד עם דרישות איראניות לשחרורי כספים מוקפאים, כך שיחליפו אותם עם רווחים מהסרת הסנקציות, בלי להפשיר כספים באופן רשמי.

אך מטעם גורמים בממשל טוענים כי מדובר בהסרת סנקציות שמשפיעה יותר על הכנסות עיראקיות כחלק מהסיכומים עם המדינה, והשלכותיהם הכלכליות על איראן זעומות בכל מקרה.