ירושלים נערכת לאירועי 60 שנים לאיחוד העיר: נחשף הלוגו הרשמי 

שנת ה-60 תיפתח באופן רשמי ב-1 בספטמבר 2026 ותימשך לאורך השנה, עד לאחר אירועי יום ירושלים, שיצוין בכ''ח באייר תשפ''ז, ה-4 ביוני 2027. במהלך התקופה יתקיימו עשרות אירועי תרבות, מורשת, חינוך, ספורט וקהילה ברחבי העיר, אשר יספרו את סיפורה של ירושלים המאוחדת, עיר הבירה של מדינת ישראל.

הלוגו החדש עוצב בצבעוניות כחולה־זהובה, המבטאת ממלכתיות, כבוד והדר. הוא משלב את סמלי העיר הבולטים: חומות ירושלים המסמלות את המורשת וההיסטוריה, גשר המיתרים כסמל להתחדשות ולחדשנות, והרכבת הקלה, המסמלת את תנופת הפיתוח התחבורתי ואת החיבור בין חלקיה השונים של העיר, לקראת הרחבת רשת הרכבות הקלות בשנה הקרובה, עם השקתו של המקטע הראשון של קו L3 - מקריית הספורט במלחה עד לתחנת הטורים.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "ירושלים היא ליבה הפועם של מדינת ישראל, עיר של היסטוריה מפוארת, הווה תוסס ועתיד מלא תקווה. שנת ה-60 לאיחוד העיר היא הזדמנות לחגוג את הישגיה של ירושלים, את אחדותה ואת תנופת הפיתוח האדירה שהיא חווה. הלוגו החדש מבטא את החיבור בין המורשת לבין הקידמה, בין אבני החומות לבין העיר המתחדשת, והוא ילווה אותנו לאורך שנה שלמה של אירועים שיבטאו את גאוותנו ואהבתנו לעיר הבירה הנצחית של מדינת ישראל."