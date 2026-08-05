הרצוג במסר חריף: "בחירות הן לא מלחמת אזרחים"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נואם בטקס קבורת עצמותיהם של רבקה ושמעון הרצל ז״ל ( צילום: חיים צח/לע״מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא היום (רביעי) דברים בטקס קבורת עצמותיהם של רבקה ושמעון הרצל ז"ל בירושלים, והתייחס למלחמה, לצורך במהלך מדיני משלים, לתקופת הבחירות ולנתונים על ישראלים העוזבים את הארץ.

בפתח דבריו התייחס הרצוג להבאת עצמותיהם לקבורה בישראל: "היסטוריה אינה נכתבת תמיד בספרים, אלא נישאת בליבם ובמעשיהם של יחידים. רק לפני ימים אחדים, בבית קברות יהודי בבלגרד, עמדו שני ארונות, והיום הם כאן, בירושלים".

נשיא המדינה יצחק הרצוג נואם בטקס קבורת עצמותיהם של רבקה ושמעון הרצל ז״ל ( צילום: חיים צח/לע״מ )

בהמשך קשר הנשיא בין דמותו המדינית של בנימין זאב הרצל לבין המציאות הנוכחית, לאחר כמעט שלוש שנים של מלחמה מרובת חזיתות.

"אחרי כל ניצחון והישג צבאי, צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות", אמר הרצוג. "עלינו להבטיח בכל מצב את בטחון ישראל בזירה הביטחונית, אך אין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה".

נשיא המדינה יצחק הרצוג נואם בטקס קבורת עצמותיהם של רבקה ושמעון הרצל ז״ל ( צילום: חיים צח/לע״מ )

הרצוג הזכיר כי בצוואתו ביקש הרצל שעצמותיו ועצמות בני משפחתו הקרובה יובאו לקבורה במדינת היהודים לאחר שתקום. לדבריו, השלמת הבקשה אינה מסיימת את מימוש חזונו: "צוואתו הגדולה באמת, בניין מדינת היהודים, עוד הולכת ונמשכת ומוטלת עלינו מלאכה גדולה ורבה".

בהתייחסו לתקופת הבחירות, הזהיר הנשיא מפני החרפת המחלוקות בחברה הישראלית: "דווקא בעת הזו, כשאנו נכנסים לתקופת בחירות, בה המחלוקות עלולות לגבור ולהפריד בינינו, עלינו לזכור שרק יחד נוכל לעמוד במשימה הגדולה הזו".

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הרצוג הוסיף: "אני עומד כאן ומזכיר, בחירות הן לא מלחמת אזרחים! עלינו להמשיך ולהיות ראויים יחד, כולנו, לשליחות ההיסטורית שאנחנו חלק ממנה, בניין מדינת היהודים".

לבסוף התייחס הנשיא לנתונים שפורסמו על עזיבת ישראל ואמר: "לבי כואב על כל יחיד, זוג או משפחה שעוזבים למקום אחר. אין לנו מקום אחר! עלינו לעשות הכל כדי שחזונו של הרצל יתגשם במלואו ונהיה לא רק אור לגויים, אלא מולדת מפוארת ומקור לגאווה לכל היהודים ולכל הישראלים".