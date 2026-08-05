דיווח באיטליה: שחקן מכבי תל אביב מועמד לפיורנטינה

רוי רביבו עשוי לצאת הקיץ לאירופה. היום (רביעי) דווח באיטליה כי פיורנטינה חזרה להתעניין במגן השמאלי של מכבי תל אביב, שכבר הוזכר בעבר כמועמד להצטרף למועדון האיטלקי.

לפי הדיווח, אנשי פיורנטינה עקבו אחר רביבו במהלך חודש יוני האחרון וכעת שמו חזר להופיע ברשימות של הקבוצה. הסגולים ממשיכים לבחון את אפשרות צירופו, לצד ההתעניינות הקיימת בו מצד מועדונים נוספים ברחבי אירופה.

עם זאת, למרות העניין המחודש מאיטליה, ההצעה המשמעותית ביותר שנמצאת בשלב זה על הפרק מגיעה דווקא מהליגה הספרדית. מוקדם יותר פורסם בערוץ הספורט כי רביבו קיבל הצעה גדולה מספרד, שעשויה להוביל לעזיבתו את מכבי תל אביב.

על פי הפרסום, אם העסקה מול המועדון הספרדי תושלם, רביבו צפוי להשתכר כ־600 אלף יורו לעונה. מדובר בסכום הגבוה כמעט פי ארבעה משכרו הנוכחי במכבי תל אביב, שעומד על כ־180 אלף יורו.

שכרו של המגן לא שודרג לאחר סאגת קופנהאגן בשנה שעברה, והוא נותר עם אותו שכר שקיבל קודם לכן. כעת, ההתעניינות מספרד והדיווח החדש על פיורנטינה עשויים לפתוח בפניו מחדש את האפשרות לעבור לליגה אירופית בכירה.

מאמנה החדש של פיורנטינה הוא פאביו גרוסו, אלוף העולם עם נבחרת איטליה ב־2006, ששיחק במהלך הקריירה כמגן שמאלי תוקף. בעונה החולפת שיחק במועדון גם הישראלי מנור סולומון.

בשלב זה לא דווח על הצעה רשמית מצד פיורנטינה, והאפשרות הספרדית נותרה המרכזית. עם זאת, חזרתו של רביבו לרשימות של הסגולים מלמדת כי המגן ממשיך לעורר עניין לקראת המשך חלון ההעברות.