רשת הונאות ניצלה את ChatGPT כדי לעקוץ קורבנות ברחבי העולם

OpenAI הודיעה כי חסמה רשת מתואמת של חשבונות ChatGPT ששימשו, לפי ממצאיה, להפעלת מערך הונאות מקוון מקמבודיה. הרשת ניצלה את כלי הבינה המלאכותית לצורך יצירת זהויות בדויות, ניסוח ותרגום הודעות לקורבנות, הפקת תכנים שיווקיים לפלטפורמות מזויפות וניהול משימות פנימיות.

החקירה החלה בעקבות מידע שהתקבל מוואטסאפ, והובילה לחשבונות שנחשדו ככאלה המופעלים מפויפט, עיר במחוז באנטי מאנצ'יי שבקמבודיה. מקום שבשנים האחרונות נקשר שוב ושוב למתחמי הונאות מקוונות ולדיווחים על סחר בבני אדם.

“פינג, זינג, סטינג”

לפי OpenAI, המפעילים שילבו כמה שיטות הונאה במקביל. חלקם השתמשו בפרופילי היכרויות מזויפים כדי ליצור קשר אישי ואמון עם הקורבנות, ובהמשך הפנו אותם להשקעות פיקטיביות במטבעות קריפטו ובמסחר בזהב.

במקרים אחרים, החשודים ניהלו שיחות רומנטיות ממושכות תחת זהויות בדויות, הציגו עצמם כנציגי אתרי הימורים והציעו בונוסים או זכיות שאינן קיימות, או התחזו לגופי אכיפת חוק. במסגרת ההתחזות, הקורבנות קיבלו הודעות שלפיהן ביצעו עבירות חמורות ונדרשו לשלם “קנסות” או עמלות כדי להימנע מהליכים פליליים.

החברה תיארה את מודל הפעילות כמעגל בן שלושה שלבים: יצירת קשר ראשוני בסיוע בינה מלאכותית, בניית אמון באמצעות מניפולציה רגשית, ולבסוף חילוץ כסף באמצעות דרישות לתשלומי השקעה, קנסות או עמלות מומצאות.

חשד לקשר לעובדי כפייה

מעבר להונאות עצמן, OpenAI איתרה תכנים שעשויים להצביע על קשר לסחר בבני אדם ולעבודת כפייה. חלק מהחשבונות יצרו פרסומים ברשתות חברתיות לגיוס עובדים לתפקידי “צ'אטרים” בפויפט, עם הבטחות לטיסות, לינה ואישורי עבודה - ניסוחים המזוהים עם שיטות גיוס שדווחו במתחמי הונאה ברחבי דרום־מזרח אסיה.

ברשומות פנימיות של הרשת הופיעו, לפי הדיווח, אזכורים לחובות עובדים, קיזוזי שכר, קנסות משמעתיים, ניסיונות בריחה ואיומים באחריות פלילית. OpenAI הדגישה כי לא יכלה לאמת באופן עצמאי את נסיבותיו של כל אדם שהוזכר במסמכים, אך ציינה כי הדפוסים תואמים דיווחים מצטברים על קורבנות שנכפים להשתתף בפעילות פלילית באזור.

לחץ בינלאומי גובר

חשיפת הרשת מתרחשת על רקע לחץ בינלאומי מתגבר נגד תעשיית ההונאות המקוונות בדרום־מזרח אסיה. באפריל נקטו ארצות הברית צעדים נגד רשתות סייבר־סקאם והטילו סנקציות על סנאטור קמבודי שנקשר לתעשייה זו.

אזרחים הודים נמנים עם קבוצות היעד הבולטות של הרשתות, וחלקם אף דווחו כמי שגויסו או נסחרו למתחמי ההונאה בקמבודיה. OpenAI מסרה כי שיתפה אינדיקטורים רלוונטיים עם שותפים בתעשייה ועם רשויות, ונקטה צעדים שנועדו למנוע מהמפעילים לשוב ולהשתמש בשירותיה.

היקף הנזק הכספי הכולל עדיין אינו ידוע, אולם תכתובות פנימיות שנבחנו במסגרת החקירה העלו כי הרשת פנתה למאות יעדים, וכי חלק מהקורבנות איבדו אלפי דולרים כל אחד.