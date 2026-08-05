הורחק מתחנות משטרה. "הצל" ( אוליביה פיטוסי/פלאש90 )

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) חקרה היום (רביעי) שלושה אנשי משטרה, ביניהם רכז מודיעין, בחשד למתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של יואב אליאסי, המכונה 'הצל'. במקביל נחקר גם אחיו של אליאסי עצמו, במסגרת פרשה שממשיכה להתרחב.

על פי הנמסר ממח"ש, כל הארבעה נחקרו באזהרה בחשד להפרת אמונים. החשד מתמקד בכך ששלושת השוטרים סייעו בידי אחיו של אליאסי בהפעלת מועדון הלילה, תוך ניצול מעמדם ומתן הקלות שלא כדין. בתום החקירות, שוחררו כל הארבעה בתנאים מגבילים. שלושת השוטרים הורחקו ממתקני משטרה למשך שלושה ימים, בעוד אחיו של אליאסי הורחק למשך שבוע. במח"ש הבהירו כי החקירה נמשכת ועשויים להיות פיתוחים נוספים. כזכור, פרשת 'הצל' פרצה לפני כשבועיים בעקבות תחקיר של 'הארץ', שבו נטען כי אליאסי עצמו השתמש בקשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בתל אביב שהיה שותף בו. בעקבות הפרסום החליט מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, להדיח את אליאסי מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות במחוז תל אביב. במסגרת התחקיר פורסמו הקלטות שבהן, על פי הנטען, אליאסי התרברב בקשריו עם גורמים במשטרה ובסיוע שקיבל מהם. לפי הפרסום, קשרים אלו סייעו לו למנוע את סגירת מועדון 'ג'ון דו', לאחר שהתרחש במקום אירוע אלים.

הצל ( חן איפרגן )

בתחילת השבוע נחקר במח"ש קצין משטרה בדרגת רפ"ק, גם הוא בחשד להפרת אמונים. על פי החשד, הקצין פעל לקדם אינטרסים של 'הצל' במועדון שבו הוא שותף. בסיום חקירתו שוחרר הקצין בתנאי הרחקה ממתקני משטרה ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים למשך 10 ימים.

אליאסי עצמו זומן לחקירה במח"ש לפני מספר ימים, כחלק מבדיקת הפרשה. בעת הגעתו למח"ש פרסם בפייסבוק תמונה של דלת הכניסה כשהוא כותב: 'בוקר טוב'.

אליאסי מזוהה בשנים האחרונות עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ונחשב למקורביו. עם זאת, ההחלטה על ביטול המינוי התקבלה בידי מפכ"ל המשטרה באופן עצמאי, במקביל לפתיחת הבדיקה במח"ש.

החקירה הנוכחית מצביעה על כך שהפרשה עשויה להיות רחבה יותר ממה שנחשף בתחילה, ומערבת לא רק את אליאסי עצמו אלא גם בני משפחתו וקשריו במשטרה. במח"ש ממשיכים לבדוק את מלוא היקף המעורבות של גורמי אכיפה בפרשה.